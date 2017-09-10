Саакашвили отправился во Львов после прорыва украинской границы
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который вечером 10 сентября вместе с толпой сторонников прорвал границу Украины, отправился во Львов.
«Сегодня мы соберемся во Львове, в ближайшем городе, и решим», — сказал Саакашвили в ответ на вопрос ведущего телеканала NewsOne, который спросил, «как вы двигаетесь на Киев дальше».
«Я иду сюда для защиты своих прав», — заявил Саакашвили. В июле 2017 года он был лишен украинского гражданства на основании ошибок в анкете. Никакого другого гражданства у Саакашвили нет: ранее он был лишен гражданства Грузии.
Как сообщает NewsOne, вскоре после пересечения границы Саакашвили сел в автомобиль и направился во Львов.
Вечером 10 сентября Михаил Саакашвили попытался пересечь границу Польши и Украины на поезде, но ему не позволили это сделать. Затем он с группой сторонников приехал к контрольно-пропускному пункту «Шегини»: с польской стороны Саакашвили пропустили, а на украинской толпа окружила его кольцом и прорвала кордон пограничников. В толпе кричали «На Киев!»
В украинской пограничной службе заявили, что сторонники Саакашвили устроили драку с пограничниками.
Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013 годы. В мае 2015 года он был назначен губернатором Одесской области. В конце 2016-го он ушел в отставку — после конфликта с президентом Украины Петром Порошенко. В июле 2017 года Саакашвили был лишен украинского гражданства.