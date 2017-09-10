Саакашвили отправился во Львов после прорыва украинской границы

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который вечером 10 сентября вместе с толпой сторонников прорвал границу Украины, отправился во Львов.

«Сегодня мы соберемся во Львове, в ближайшем городе, и решим», — сказал Саакашвили в ответ на вопрос ведущего телеканала NewsOne, который спросил, «как вы двигаетесь на Киев дальше».

Саакашвили: украинский народ показал, что они не быдло 10.09.17 NewsOne

«Я иду сюда для защиты своих прав», — заявил Саакашвили. В июле 2017 года он был лишен украинского гражданства на основании ошибок в анкете. Никакого другого гражданства у Саакашвили нет: ранее он был лишен гражданства Грузии.

Как сообщает NewsOne, вскоре после пересечения границы Саакашвили сел в автомобиль и направился во Львов.