Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Грузинского у него уже нет

Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Как заявили в Государственной миграционной службе, это было сделано из-за предоставления ложных сведений при получении паспорта.

Поводом стал тот факт, что в 2015 году в анкете Саакашвили написал, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами. При этом он был заочно арестован в Грузии.