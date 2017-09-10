Разработчик нашел название нового айфона в коде iOS 11. Он будет называться iPhone X

9to5mac
07:16, 10 сентября 2017
Требует подтверждения

Новый телефон компании Apple получит название iPhone X, следует из кода операционной системы iOS 11. Об этом узнал программист из Ирландии Стивен Смит.

Он обнаружил в исходном коде упоминания трех новых моделей телефонов: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Ни один из них пока не существует и официально представлен не был.

Как пишет издание 9to5mac, вероятно, название iPhone X получит наиболее мощный телефон из линейки Apple, у которого будет экран, покрывающий практически всю лицевую поверхность телефона, отсутствие кнопки «Домой» и новый корпус из стекла. Также предполагается, что у телефона появится функция беспроводной зарядки.

iPhone 8 и 8 Plus будут, вероятно, просто чуть более мощными версиями iPhone 7 и 7 Plus и внешне от них ничем отличаться не будут.

Apple представит новые продукты 12 сентября. Официально компания никогда не сообщает, что именно будет показано публике.
9 сентября издание Hi Tech Mail.ru сообщило о том, что ему удалось узнать стоимость новых айфонов в России. По версии издания, стоимость наиболее дорогой модели с 128 гигабайтами памяти составит 88 990 рублей, а предзаказ начнется уже 15 сентября. Модель с 512 гигабайтами будет стоить 109 990 рублей. По версии Hi Tech Mail.ru, телефон будет носить название iPhone 8, а обновленные iPhone 7 получат наименование 7s.

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