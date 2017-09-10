Разработчик нашел название нового айфона в коде iOS 11. Он будет называться iPhone X

Новый телефон компании Apple получит название iPhone X, следует из кода операционной системы iOS 11. Об этом узнал программист из Ирландии Стивен Смит.

Он обнаружил в исходном коде упоминания трех новых моделей телефонов: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Ни один из них пока не существует и официально представлен не был.

Как пишет издание 9to5mac, вероятно, название iPhone X получит наиболее мощный телефон из линейки Apple, у которого будет экран, покрывающий практически всю лицевую поверхность телефона, отсутствие кнопки «Домой» и новый корпус из стекла. Также предполагается, что у телефона появится функция беспроводной зарядки.

iPhone 8 и 8 Plus будут, вероятно, просто чуть более мощными версиями iPhone 7 и 7 Plus и внешне от них ничем отличаться не будут.