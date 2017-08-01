Что нас ждет в новом айфоне? И когда он выйдет?

Apple должна представить iPhone 8 уже в сентябре, как это было со всеми телефонами с 2010 года. Как и всегда, про новый телефон есть множество слухов: и о том, как он будет выглядеть, и что нового в нем появится, и о том, сколько он будет стоить и не задержатся ли поставки из-за слишком высокого спроса. Сама Apple о новом телефоне официально ничего не говорит, но есть несколько вещей, которые известны про айфон почти наверняка.

Что нового

Экран нового айфона займет почти всю площадь поверхности за исключением небольшого островка сверху, где останутся фронтальная камера и динамик. Из-за расширения экрана на телефоне не останется кнопки «Домой» . Корпус айфона сделают не из алюминия, как в последних моделях, а из стекла .

iPhone 8 Infrared Face Detection and General Device Design Revealed in HomePod Firmware https://t.co/AGRUlreW0g by @eslivka pic.twitter.com/ghwBtMvJLp — MacRumors.com (@MacRumors) July 31, 2017

В айфоне вместе с кнопкой «Домой» (она станет виртуальной) исчезнет сканер отпечатка пальца — для авторизации будут применять систему распознавания лиц. В телефон встроят OLED-экран , который позволит и сделать цвета ярче, и экономить батарею. Появится беспроводная зарядка .

В последнем седьмом айфоне было максимум 256 гигабайт памяти. В новом ее может быть еще больше.

Сколько будет стоить

Розничную цену нового айфона оценивают примерно в тысячу долларов . Телефон будет дороже прежних моделей, в частности, из-за OLED-экрана, беспроводной зарядки и улучшенных камер. Айфон позиционируется как премиальный. Улучшенные версии седьмого айфона будут продаваться по более низкой цене.

Apple just seemingly leaked the radical new design of the iPhone 8 https://t.co/vlghLxedML pic.twitter.com/2lAm7tcRSH — Business Insider (@businessinsider) July 31, 2017

Когда выйдет