Поезд с Михаилом Саакашвили не смог выехать из Польши на Украину. Политик хочет вернуться в Киев, хотя его лишили гражданства

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не смог уехать в Киев из польского Перемышля в воскресенье, 10 сентября. Саакашвили собирался добраться до Украины на поезде несмотря на то, что киевские власти ранее объявили о лишении политика гражданства этой страны.

Когда Саакашвили сел в поезд, по громкой связи объявили, что пассажир, которому запрещен въезд на Украину, должен покинуть вагон. Первоначально он собирался поехать в Киев через автомобильный пропускной пункт «Корчева — Краковец», но на нем перестали пропускать легковые автомобили, пишет РИА Новости.

Вместе с Саакашвили в поезде находилась бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и несколько других политиков. Один из них, бывший депутат Егор Фирсов, заявил, что пассажиров поезда собираются доставить на Украину автобусами, а поезд никуда не поедет.