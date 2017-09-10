Поезд с Михаилом Саакашвили не смог выехать из Польши на Украину. Политик хочет вернуться в Киев, хотя его лишили гражданства

РИА Новости
14:17, 10 сентября 2017

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не смог уехать в Киев из польского Перемышля в воскресенье, 10 сентября. Саакашвили собирался добраться до Украины на поезде несмотря на то, что киевские власти ранее объявили о лишении политика гражданства этой страны.

Когда Саакашвили сел в поезд, по громкой связи объявили, что пассажир, которому запрещен въезд на Украину, должен покинуть вагон. Первоначально он собирался поехать в Киев через автомобильный пропускной пункт «Корчева — Краковец», но на нем перестали пропускать легковые автомобили, пишет РИА Новости.

Вместе с Саакашвили в поезде находилась бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и несколько других политиков. Один из них, бывший депутат Егор Фирсов, заявил, что пассажиров поезда собираются доставить на Украину автобусами, а поезд никуда не поедет.

Михаил Саакашвили с мая 2015 года по ноябрь 2016-го занимал пост губернатора Одесской области. Одновременно с назначением он получил украинское гражданство.
26 июля 2017 года власти Украины лишили Саакашвили гражданства, поскольку он неверно указал данные в анкете. Сам грузинский политик эти данные отрицает.
В момент лишения гражданства Саакашвили находился в США, откуда сумел попасть в Европу и уже посетил несколько стран ЕС. Как утверждает политик, никаких других документов, кроме украинского паспорта, у него нет — грузинского гражданства его лишили еще в 2015 году в связи с тем, что он стал гражданином Украины.

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