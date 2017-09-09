«Золотого льва» Венецианского фестиваля получил фильм Гильермо дель Торо «Форма воды»

Фильм Гильермо дель Торо «Форма воды» получил «Золотого льва» — главный приз Венецианского кинофестиваля.

В картине рассказывается о любви немой женщины Элайзы, работающей в правительственной лаборатории в США в годы Холодной войны, к человеку-амфибии. Кинокритик «Медузы» Антон Долин подробно написал о фильме.

Лучшим режиссером был назван Ксавье Легран, автор фильма «Опекунство». Главный приз жюри получил «Фокстрот» израильского режиссера Самуэля Маоза.

Лучшей актрисой жюри признало Шарлотту Рэмплинг («Ханна»), лучшим актером — Камела Эль Башу, сыгравшего в фильме «Оскорбление».

Приз за лучший сценарий получил Мартин Макдонах за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».