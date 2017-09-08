В Киеве убит боец чеченского добровольческого батальона. Турция называла его причастным к убийству Шамиля Басаева

В Киеве при подрыве автомобиля на Большой Васильковской улице погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. Об этом сообщили в МВД Украины. По неподтвержденным данным, Махаури воевал в Донбассе на стороне украинских правительственных сил в составе чеченского добровольческого батальона.

В машине также находились жена и ребенок Махаури. Женщина получила тяжелые ранения; ребенок не пострадал.

В МВД заявили, что Махаури «достаточно известен в криминальных кругах» и «имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами».

Ранее в эфире телеканала «112 Украина» люди, представившиеся знакомыми пострадавших, заявили, что Махаури был бойцом чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура. Другой назвал его бойцом батальона имени Джохара Дудаева и заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров считает его «личным врагом», передает «Интерфакс-Украина».