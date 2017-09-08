В Киеве убит боец чеченского добровольческого батальона. Турция называла его причастным к убийству Шамиля Басаева

Интерфакс-Украина
17:14, 8 сентября 2017
Надежный источник

В Киеве при подрыве автомобиля на Большой Васильковской улице погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. Об этом сообщили в МВД Украины. По неподтвержденным данным, Махаури воевал в Донбассе на стороне украинских правительственных сил в составе чеченского добровольческого батальона. 

В машине также находились жена и ребенок Махаури. Женщина получила тяжелые ранения; ребенок не пострадал.

В МВД заявили, что Махаури «достаточно известен в криминальных кругах» и «имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами».

Ранее в эфире телеканала «112 Украина» люди, представившиеся знакомыми пострадавших, заявили, что Махаури был бойцом чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура. Другой назвал его бойцом батальона имени Джохара Дудаева и заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров считает его «личным врагом», передает «Интерфакс-Украина».

Человека по имени Тимур Махаури судили в Турции за причастность к убийствам в Стамбуле пятерых выходцев из Чечни, причастных к сепаристским и террористическим организациям. Турецкая прокуратура называла его соучастником убийства Шамиля Басаева. Он был оправдан.
В январе 2017 года сообщалось, что Тимур Махаури был задержан в Киеве с двумя пистолетами; тогда он предъявил удостоверение батальона имени шейха Мансура. Позже, как писал сайт «Кавказ-Реалии», его отпустили.
1 июня в Киеве было совершено покушение на командира добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева, которого в 2012 году обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина. Он выжил; его жене удалось ранить киллера.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме