Штаб Навального выпустил футболки с надписью про парижские протесты 1968 года

Предвыборный штаб Алексея Навального выпустил футболку с надписью «Париж 1968 — Москва 2018» и изображением девушки, которая кидает уточку.

В мае 1968 года в Париже прошли массовые демонстрации и забастовки, которые привели к отставке правительства и президента Франции. Автор рисунка — художник Даня Берковский.

С этим же принтом выпущены толстовка и холщовая сумка. Они продаются в интернет-магазине, который штаб Навального открыл для сбора средств на избирательную кампанию.

Помимо вещей с символикой предвыборной кампании Алексея Навального, в интернет-магазине есть футболки, толстовки и сумки с рисунком, выполненным его братом Олегом Навальным. Футболки и сумки стоят 2,5 тысячи рублей, толстовки — 3,5 тысячи рублей.

Объявляя об открытии магазина, Алексей Навальный пояснил, что на цены представленных в нем товаров влияют два фактора — качество и деньги. «Это ж фандрайзинговый магазин. Вы, фактически, делаете пожертвование на кампанию», — написал он, пообещав, что ассортимент будет расширяться.