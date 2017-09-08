Осужденный по «Болотному делу» Иван Непомнящих уехал из России

Фигурант «Болотного дела» Иван Непомнящих, освободившийся из колонии в августе, уехал из России. Об этом сообщает организация «Общественный вердикт».

По сообщению организации, Непомнящих планирует поехать на учебу в США. Сейчас он находится в Праге.

Адвокат Непомнящих Ирина Бирюкова сообщила «ОВД-Инфо», что вариант с отъездом обсуждался, «еще когда он отбывал наказание». Она упомянула, что «вряд ли заснет», поскольку на 8 сентября назначено заседание суда по установленному за ним административному надзору.

Как рассказал Иван Непомнящих «Медузе» после освобождения, из-за административного надзора ему, в частности, запрещено покидать Московскую область и находиться вне дома с десяти вечера до шести утра.

Его защита обжаловала решение об административном надзоре.