Осужденный по «Болотному делу» Иван Непомнящих уехал из России

ОВД-Инфо
21:16, 7 сентября 2017
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Фигурант «Болотного дела» Иван Непомнящих, освободившийся из колонии в августе, уехал из России. Об этом сообщает организация «Общественный вердикт».

По сообщению организации, Непомнящих планирует поехать на учебу в США. Сейчас он находится в Праге.

Адвокат Непомнящих Ирина Бирюкова сообщила «ОВД-Инфо», что вариант с отъездом обсуждался, «еще когда он отбывал наказание». Она упомянула, что «вряд ли заснет», поскольку на 8 сентября назначено заседание суда по установленному за ним административному надзору.

Как рассказал Иван Непомнящих «Медузе» после освобождения, из-за административного надзора ему, в частности, запрещено покидать Московскую область и находиться вне дома с десяти вечера до шести утра.

Его защита обжаловала решение об административном надзоре.

Иван Непомнящих был признан виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейским во время протестов 6 мая 2012 года на Болотной площади и приговорен к 2,5 года лишения свободы. Он вышел на свободу в конце августа 2017 года.
Непомнящих отбывал наказание в ярославской колонии № 1. В колонии его неоднократно помещали в штрафной изолятор. В апреле 2017 года его и еще нескольких заключенных избили.
Иван Непомнящих был осужден за то, что ударил одного полицейского по руке, а другого (зонтом) — по руке и шлему. Один из этих полицейских, прапорщик Евгений Гаврилов, в 2017 году снова получил травму на протестной акции — это произошло в Москве 26 марта. Ударившего его Андрея Косых уже приговорили к четырем годам колонии.

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