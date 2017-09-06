Мэрия Москвы не согласовала пикет у посольства Мьянмы 

Дождь
18:16, 6 сентября 2017
Надежный источник

Правительство Москвы отказалось согласовать у посольства Мьянмы пикет в поддержку мусульман из этой страны, который планировалось провести 8 сентября. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на организаторов акции.

В мэрии отказа мотивировали тем, что в уведомлении не указана цель мероприятия, а у посольства «отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников».

Организатором акции в сообщении «Дождя» назван Арслан Хасавов. Так зовут писателя и журналиста, сотрудничавшего, в частности, с журналом The New Times. Ранее о подготовке акции писали лишь со ссылкой на источники; кто ее организовывал, не сообщалось.

3 сентября у посольства Мьянмы прошел стихийный митинг в поддержку мусульманского народа рохинджа, который подвергается преследованиям в Мьянме. Митинг не был согласован с властями, в ходе акции никого не задержали. на следующий день у посольства были задержаны 17 человек.
4 сентября в поддержку рохинджа был проведен митинг в Грозном, на котором выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. На него, по данным МВД республики, пришли более миллиона человек.

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