Мэрия Москвы не согласовала пикет у посольства Мьянмы 

Правительство Москвы отказалось согласовать у посольства Мьянмы пикет в поддержку мусульман из этой страны, который планировалось провести 8 сентября. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на организаторов акции.

В мэрии отказа мотивировали тем, что в уведомлении не указана цель мероприятия, а у посольства «отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников».

Организатором акции в сообщении «Дождя» назван Арслан Хасавов. Так зовут писателя и журналиста, сотрудничавшего, в частности, с журналом The New Times. Ранее о подготовке акции писали лишь со ссылкой на источники; кто ее организовывал, не сообщалось.