Генпрокуратура Украины обвинила Януковича в госперевороте в 2010 году

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения бывшему президенту страны Виктору Януковичу в незаконном захвате власти в 2010 году. Об этом сообщил в фейсбуке глава ГПУ Юрий Луценко.

Дело в отношении Януковича, написал генпрокурор, расследуется по ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий).

Янукович обвиняется в «расширении неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства».

Обвинения в рамках этого дела также предъявлены бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу.