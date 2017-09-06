Генпрокуратура Украины обвинила Януковича в госперевороте в 2010 году

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения бывшему президенту страны Виктору Януковичу в незаконном захвате власти в 2010 году. Об этом сообщил в фейсбуке глава ГПУ Юрий Луценко.
Дело в отношении Януковича, написал генпрокурор, расследуется по ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий).
Янукович обвиняется в «расширении неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства».
Обвинения в рамках этого дела также предъявлены бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу.
В 2010 году вскоре после того, как Виктор Янукович победил на президентских выборах, на Украине были отменены поправки к Конституции, принятые в 2004 году, которые ограничивали полномочия президента и расширяли полномочия парламента. В частности, реформа 2004 года предусматривала, что правительство формирует не президент, а «коалиция депутатских фракций».
После отмены реформы Украина вернулась к Конституции 1996 года, закрепляющей президентско-парламентскую форму правления.
Решение об отмене реформы 2004-го года было принято Конституционным судом без голосования в Верховной раде, что позволило противникам Януковича поставить под сомнение законность таких действий.
В начале 2014 года Верховная рада проголосовала за возвращение к Конституции 2004 года, что, в частности, позволило назначить исполняющего обязанности президента вместо Януковича, отстраненного от власти, а также премьер-министра.
После смены власти на Украине в отношении Виктора Януковича было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в госизмене
. Янукович в настоящий момент проживает на территории России. Как удалось выяснить «Медузе», Янукович занимает государственную дачу в подмосковном поселке Баковка, принадлежащую одному из подразделений МВД РФ.