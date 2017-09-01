Бывший президент в бывшей усадьбе Буденного Иван Голунов нашел в подмосковной Баковке госдачу, на которой, скорее всего, живет Виктор Янукович

25 августа певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон в интервью изданию «Дни.ру» рассказал , что его сосед по поселку Баковка — бывший президент Украины Виктор Янукович. Спецкор «Медузы» Иван Голунов выяснил, что, судя по всему, Янукович живет на государственной даче, принадлежащей одному из подразделений МВД РФ. Соседями бывшего украинского политика являются Валентин Юдашкин, Юлия Латынина и патриарх Кирилл.

В декабре 2014 года американский режиссер Оливер Стоун сообщил в своем фейсбуке о том, что взял интервью у бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он рассказал, что разговаривал с Януковичем для своего нового фильма «Украина в огне» четыре часа, и сопроводил свое сообщение двумя фотографиями. На одной из них Стоун и Янукович стоят в зимнем парке, огороженном высоким кирпичным забором.

Журналисты начали искать, где Янукович живет в России, почти сразу после того, как он покинул Украину, — с весны 2014 года. Сам политик утверждал, что переехал в Ростов-на-Дону, однако бывший московский чиновник Олег Митволь уже в конце февраля 2014-го сообщил, что «группа украинских граждан» приобрела для Януковича дом в подмосковной Барвихе за 52 миллиона долларов. Впрочем, никаких подтверждений этой информации так и не нашлось.

25 августа место жительства Януковича рассекретил певец Иосиф Кобзон, проживающий в подмосковном поселке Баковка. «Забор к забору со мной — мы это сооружение в шутку называем „Китайская стена“ — сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно», — сообщил артист в интервью .

После этого в Баковку приехали украинские журналисты. Они пришли к выводу, что Янукович живет в доме номер 21а по улице Лесной — и даже сняли этот дом с высоты птичьего полета. Журналисты попытались позвонить в калитку, но им никто не открыл.

Как выяснила «Медуза», украинские СМИ, судя по всему, ошиблись в своих расчетах — дом, в котором, скорее всего, живет Янукович, находится рядом, но по другому адресу.

Дом приемов «Русичи»

По данным Единого государственного реестра недвижимости, участок 21б по Лесной улице площадью 8400 квадратных метров последние тринадцать лет принадлежит Ирине Тинтяковой — супруге бывшего министра финансов и создателя Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. Земельный участок такой же площади был указан в собственности супруги Кудрина в последней декларации, которую политик подавал, еще будучи чиновником, — в 2010 году. Соседним участком (Лесная, 21а) владеет семья Ваге Енгибаряна, который в 2000-х годах возглавлял консульство России в Нью-Йорке, став одним из самых молодых консулов в истории России. В последние годы Енгибарян занимается бизнесом: его называют владельцем VIP-консьерж-сервиса «Прайм Концепт»; кроме того, Енгибарян вместе с сыном главы МВД Александром Колокольцевым фигурировал в расследовании испанской полиции, связанном с выводом денег из российских компаний за рубеж.

Забор территории дома приемов «Русичи», далее — забор участка, принадлежащего семье Ваге Енгибаряна Иван Голунов / «Медуза» Дача, принадлежащая жене политика Алексея Кудрина Иван Голунов / «Медуза»

На самом деле упомянутая Кобзоном «Китайская стена» — массивный кирпичный забор — разделяет владения певца не с участками Тинтяковой и Енгибаряна, а с отдельным земельным наделом площадью чуть более 4 гектаров (его адрес — Одинцово, Парковая аллея, дом 11). Этот участок принадлежит федеральному казенному учреждению «Загородный дом приемов „Русичи“» при министерстве внутренних дел. Также эта организация владеет оздоровительным комплексом в Калужской области и управляет несколькими домами приемов МВД, расположенными в Жуковке, Пушкино, Серебряном Бору и на Иваньковском шоссе в Москве.

Согласно данным Росреестра, земельный участок в Баковке предназначен для «дома приемов, размещения иностранных специалистов». На территории госдачи находится трехэтажный кирпичный дом площадью 2076 квадратных метров, а также двухэтажное здание для хозяйственных нужд площадью 768 квадратных метров: в нем расположены бассейн с дорожками длиной 25 метров, комплекс саун, кухня и складские помещения.

Забор дачи Иосифа Кобзона; далее — забор участка дома приемов «Русичи» Иван Голунов / «Медуза» Слева — забор дачи Иосифа Кобзона, справа — забор госдачи дома приемов «Русичи» Иван Голунов / «Медуза»

Ранее на этой территории находилась дача маршала Семена Буденного. Уже тогда местные жители возмущались высоким забором, используя то же сравнение, к которому в 2017 году прибегнул Иосиф Кобзон. «Хозяйство Буденного огорожено большим забором, как китайской стеной», — писал в жалобе на военного один из местных жителей Никите Хрущеву. Также главе государства жаловались, что у Буденного работает пять-семь человек прислуги. Один из работников дачи описывал имение так: «Построен большой двухэтажный дом и двадцать один гектар земли. Вдоль забора был „пущен“ ручей, ниже по склону располагался пруд, который вручную выкопали военные».

После смерти Буденного дача перешла государству. Одним из последних постояльцев госдачи в Баковке был губернатор Московской области Борис Громов, который жил здесь до лета 2012 года.

Соседи патриарха

К госдаче проложена отдельная дорога — Парковая аллея, которая выходит, минуя поселок, сразу на трассу, ведущую к Минскому шоссе. Как рассказывают местные жители, каждый день кортеж из нескольких джипов выезжает с территории около 11 утра и возвращается через несколько часов. Год назад источники «Медузы» рассказывали, что примерно в это время Виктора Януковича можно встретить в фитнес-клубе World Class в Жуковке.

Указатель на Парковую аллею, поставленный уже после того, как Виктор Янукович переехал в Россию Иван Голунов / «Медуза» Перекресток Парковой аллеи с Буденновским шоссе неподалеку от дома приемов Иван Голунов / «Медуза»

Собеседник «Медузы», побывавший в доме приемов «Русичи» в Баковке в начале 2010-х годов, подтвердил, что пространство, в котором Виктор Янукович давал интервью Оливеру Стоуну, похоже на каминную гостиную дома приемов в Баковке. Он же отмечает, что интервью с бывшим министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко Стоун, вероятнее всего, проводил на летней террасе дома, откуда видно лужайку и хозяйственный корпус с бассейном.

С марта 2014 года владельцы госдачи увеличили объем услуг, заказываемых для обслуживания дома приемов в Баковке. В частности, выросли объемы вывозимого мусора и отходов. Если в начале 2014 года ассенизаторская машина для вывоза «жидких отходов канализации» приезжала один раз в месяц, то с 2017 года ведомство увеличило количество рейсов до четырех раз в месяц. Также с 2014 года руководство дома приемов начало заказывать трубочистов для очистки дымовых труб каминов и котельной. С лета 2015-го здесь шесть раз в год стригут газоны; тогда же на территории провели работы по улучшению технического состояния бассейна, двух купелей, а также чаши джакузи и чаши водопада.

С того же 2014 года учреждение «Загородный дом приемов „Русичи“» стало владельцем нескольких объектов в Крыму. Ему, в частности, принадлежит оздоровительный лагерь «Кристалл» в Алуште, а в апреле 2017-го губернатор Севастополя передал «Русичам» территорию оздоровительного лагеря имени Комарова, расположенного в поселке Форос на берегу Черного моря.

Забор дома приемов «Русичи» Иван Голунов / «Медуза» Тренировочная база футбольной команды «Локомотив», расположенная рядом с госдачей Иван Голунов / «Медуза»

Год назад в Баковке на перекрестке с дорогой, ведущей к госдаче, был установлен светофор и небольшой указатель поворота на Парковую аллею. Помимо дома приемов эта дорога ведет к еще нескольким домам. Один из них принадлежит модельеру Валентину Юдашкину, другой — журналистке Юлии Латыниной; здесь же живут главный инженер «Газпром-автоматизации» Николай Бобриков и владелец нескольких крупных автодилеров Константин Погорелов (ранее он возглавлял главное инженерное управление войск стратегического назначения). Ближайший участок к въезду в дом приемов до недавнего времени принадлежал директору Московского музея современного искусства Василию Церетели. Большой дом возле «Русичей» строит бывший вице-президент Российского еврейского конгресса по связям с общинами горских евреев Манахим Манахимов, который владеет производителем посуды Gipfel International и торговой недвижимостью в центре Москвы.

В 150 метрах от госдачи находится построенный несколько лет назад комплекс «Скит», где живет патриарх Кирилл. Как обнаружил корреспондент «Медузы», от запасной калитки госдачи к входу в резиденцию патриарха ведет хорошо протоптанная тропинка.

Въездные ворота в дом приемов «Русичи» Иван Голунов / «Медуза» Тропинка от запасного выхода с территории дома приемов «Русичи», ведущая к резиденции патриарха Кирилла Иван Голунов / «Медуза»

Один из дачников рассказал «Медузе», что на прошлых новогодних каникулах в местном парке встретил Виктора Януковича в компании нескольких крепких мужчин. «Помощники по хозяйству говорили, что на даче Буденного живет Янукович, но лично я видел его только один раз, — говорит собеседник „Медузы“. — Они ведут себя скромно, не шумят и не привлекают внимания».

Адрес в Ростове

Адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Виктора Януковича в судебном процессе по делу о госизмене, заявил, что информация о том, что бывший президент Украины живет в Баковке, не соответствует действительности. «Адрес, который соответствует его месту жительства, — это Ростов-на-Дону, улица Еременко, 81. Этот адрес подтвержден, [прокуратуре] предоставлены все документы», — сообщил он. В суде представители Януковича называли тот же адрес, добавляя, что Янукович проживает в корпусе В. Украинский военный прокурор Руслан Кравченко утверждал, что по этому адресу никто не проживает, а курьерские службы не смогли доставить повестку в суд для Виктора Януковича по этому адресу.

По данным ЕГРН, владелец указанного дома в Ростове-на-Дону — бизнесмен Сергей Гончаров. Его полный тезка до 2011 года возглавлял строительное управление Северо-Кавказского военного округа Минобороны РФ (в 2012 году организация была объявлена банкротом). Сейчас Гончаров владеет в Ростове-на-Дону строительными компаниями «Палома» и «Землестрой», которые, в частности, получали подряды на строительство объектов на горнолыжном курорте Красная Поляна неподалеку от Сочи. Вопросы, направленные «Медузой» в «Землестрой», остались без ответа.

Обновление: В первой версии текста сообщалось, что интервью Оливеру Стоуну было единственным, которое Виктор Янукович дал после переезда в Россию. Это не так — Янукович давал и другие интервью (например, РИА «Новостям» и «Би-би-си»). «Медуза» приносит свои извинения коллегам и читателям.