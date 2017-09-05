Прокуратура: Улюкаев утверждал, что получил от главы «Роснефти» сумку с вином

Алексей Улюкаев во время задержания в штаб-квартире «Роснефти» по подозрению в получении взятки заявлял, что в сумке, переданной ему Игорем Сечиным, находится вино.

Об этом говорится в письменных показаниях, зачитанных прокурором на заседании суда по делу Улюкаева.

В сумке, следует из оглашенных показаний, вместо вина находились несколько пачек стодолларовых купюр на общую сумму в два миллиона долларов, сообщает «Интерфакс».

По словам прокурора, банкноты были предварительно обработаны специальным люминесцентным составом. После задержания на руках у Улюкаева и его водителя были обнаружены следы этого состава. Водитель, говорится в материалах дела, дотрагивался только до ручки этой сумки.

Процесс передачи и получения взятки был зафиксирован аудио- и видеосъемкой, цитирует «Интерфакс» заявление прокурора. Аудиозапись, как было объявлено в суде, вел с помощью спецсредств лично глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Также из показаний, зачитанных на суде, следует, что заявление на имя директора ФСБ, в котором говорилось о вымогательстве Улюкаевым взятки, было составлено Олегом Феоктистовым — генералом ФСБ, возглавлявшим в тот момент службу безопасности «Роснефти». Глава нефтяной компании Игорь Сечин это заявление подписал, заявил прокурор.