Прокуратура: Улюкаев утверждал, что получил от главы «Роснефти» сумку с вином

РИА Новости
09:59, 5 сентября 2017
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Алексей Улюкаев во время задержания в штаб-квартире «Роснефти» по подозрению в получении взятки заявлял, что в сумке, переданной ему Игорем Сечиным, находится вино.

Об этом говорится в письменных показаниях, зачитанных прокурором на заседании суда по делу Улюкаева.

В сумке, следует из оглашенных показаний, вместо вина находились несколько пачек стодолларовых купюр на общую сумму в два миллиона долларов, сообщает «Интерфакс».

По словам прокурора, банкноты были предварительно обработаны специальным люминесцентным составом. После задержания на руках у Улюкаева и его водителя были обнаружены следы этого состава. Водитель, говорится в материалах дела, дотрагивался только до ручки этой сумки.

Процесс передачи и получения взятки был зафиксирован аудио- и видеосъемкой, цитирует «Интерфакс» заявление прокурора. Аудиозапись, как было объявлено в суде, вел с помощью спецсредств лично глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Также из показаний, зачитанных на суде, следует, что заявление на имя директора ФСБ, в котором говорилось о вымогательстве Улюкаевым взятки, было составлено Олегом Феоктистовым — генералом ФСБ, возглавлявшим в тот момент службу безопасности «Роснефти». Глава нефтяной компании Игорь Сечин это заявление подписал, заявил прокурор.

«Во время задержания Улюкаев сообщил сотрудникам ФСБ, что приезжал на деловую встречу с Сечиным. В багажнике была обнаружена коричневая сумка. На вопрос, что там, Улюкаев сообщил, что в ней находится вино, которое он получил от Сечина», — огласил прокурор материалы дела.

РИА Новости
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» 15 ноября 2016 года. По версии следствия, он приехал туда за взяткой в два миллиона долларов, которую требовал за подготовку документов по продаже «Роснефти» компании «Башнефть». Улюкаев был отправлен под домашний арест и уволен с поста министра.
16 августа Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению дела Улюкаева по существу. Бывший министр вину отрицает. На суде он обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина и Олега Феоктистова в провокации взятки.
Вскоре после задержания Улюкаева Олег Феоктистов покинул пост главы службы безопасности «Роснефти» и вернулся в ФСБ.
В августе несколько источников сообщили, что Феоктистов в ближайшее время будет уволен со службы. По версии источников The Bell, Кремль оказался недоволен активным участием ФСБ в делах «Роснефти». По данным Republic, решение уволить Феоктистова принял лично президент Владимир Путин.

Дело Алексея Улюкаева

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