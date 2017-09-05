Поклонская рассказала, что у нее есть документы о «сомнительных схемах» финансирования «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая ведет кампанию против фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщила, что у нее есть документы о «сомнительных схемах» финансирования картины, «которые могут иметь признаки коррупционных нарушений».
Среди документов, которые «поступили в распоряжение» депутата, есть «контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет одного из небезызвестных фондов в поддержку культуры и искусства».
«Выделяли конкретно под фильм „Матильда“. Все эти документы передам в правоохранительные органы», — написала Поклонская в фейсбуке.
Подробностей об этих контрактах и о том, что именно в них свидетельствует о возможных коррупционных нарушениях, депутат не сообщила. Она пообещала, что сделает еще один запрос в Счетную палату по поводу финансирования фильма.
Фильм «Матильда» посвящен роману будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Наталья Поклонская, как и некоторые консервативные активисты, считает, что рассказ о личной жизни Николая II, канонизированного Русской православной церковью, оскорбляет чувства верующих.
Поклонская инициировала множество проверок материалов фильма «Матильда» и кинокомпании его режиссера Алексея Учителя. В частности, компанию «Рок» уже проверяли
на налоговые преступления. Об обнаружении каких-либо нарушений в ходе проверок неизвестно.
Выступающие против показов «Матильды» активисты угрожали поджигать кинотеатры, где будут показывать фильм. 4 сентября в Екатеринбурге 39-летний Денис Мурашов, который участвовал в митингах против фильма, врезался в здание кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге. По данным СК, он состоял на учете у психиатра.
После происшествия Алексей Учитель заявил
, что Поклонская оказывает поддержку и обеспечивает прикрытие «террористической организации». Поклонская в ответ написала
, что режиссер и его адвокат Константин Добрынин «находятся вне правового поля и элементарной человеческой порядочности».