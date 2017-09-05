Поклонская рассказала, что у нее есть документы о «сомнительных схемах» финансирования «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая ведет кампанию против фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщила, что у нее есть документы о «сомнительных схемах» финансирования картины, «которые могут иметь признаки коррупционных нарушений».

Среди документов, которые «поступили в распоряжение» депутата, есть «контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет одного из небезызвестных фондов в поддержку культуры и искусства».

«Выделяли конкретно под фильм „Матильда“. Все эти документы передам в правоохранительные органы», — написала Поклонская в фейсбуке.

Подробностей об этих контрактах и о том, что именно в них свидетельствует о возможных коррупционных нарушениях, депутат не сообщила. Она пообещала, что сделает еще один запрос в Счетную палату по поводу финансирования фильма.