Подросток устроил стрельбу в подмосковной школе

Продолжение После стрельбы в подмосковной школе возбуждено дело о хулиганстве

В школе № 1 в подмосковной Ивантеевке подросток открыл огонь из пневматического оружия по окружающим. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет РИА Новости. Информацию подтвердили в управлении МВД по Московской области.

Сам нападавший задержан, но в результате случившегося есть пострадавшие. Был ли подросток учеником школы, не уточняется.

Как пишет телеграм-канал «Мэш» (связан с «Лайфом»), стрельбу устроил ученик 9А класса. Он пришел в школу с травматическим (а не пневматическим) пистолетом своего отца и петардами. Утверждается, что он выстрелил в голову учительнице информатики. РБК пишет, что ее зовут Любовь Калмыкова.

Источник «Интерфакса», в свою очередь, заявил, что учительница пострадала от удара молотком. При этом он добавил, что у нападавшего подростка также нашли пневматическое ружье.

Также пострадали трое учеников, которые выпрыгнули из окон.

МЧС опровергло сообщения о том, что в школе произошел пожар из-за взрыва петард в классе. ТАСС пишет, что у подростка были дымовые шашки.