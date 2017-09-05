После стрельбы в подмосковной школе возбуждено дело о хулиганстве

Следственный комитет возбудил дело по статье о хулиганстве после нападения ученика ивантеевской школы на учительницу. Об этом рассказали в подмосковном управлении ведомства.

При этом в сообщении подтверждается, что нападавшему 15 лет. Это означает, что по статье о хулиганстве ему могут предъявить обвинение только по части нападения с применением взрывчатых веществ. Она предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

В СК также подтвердили, что нападавший учится в 9 классе. По версии следствия, он выстрелил в учительницу из пневматического оружия, которое пронес в школу под плащом.

Однако в Генпрокуратуре сообщили, что у нападавшего также был кухонный топорик, которым он ударил учительницу. Затем он начал взрывать самодельные петарды.

Пострадавшая учительница получила открытую черепно-мозговую травму. Также пострадали трое учеников, которые выпрыгнули из окна после нападения. Один мальчик получил перелом.