Капитан подлодки «Наутилус»: шведская журналистка погибла от случайного удара люком
Датский изобретатель, создатель подлодки «Наутилус» Петер Мадсен назвал причиной смерти шведской журналистки Ким Валль случайный удар о люк. Его показания зачитал в суде прокурор.
По словам Мадсена, он вместе с Валль поднимался на капитанский мостик. Изобретатель якобы открыл люк весом 70 килограммов, но поскользнулся, в результате чего металлическая дверь упала на Валль.
Как пояснил капитан, Валль лежала в луже крови, поэтому он счел, что она, скорее всего, мертва. Тогда он якобы решил покончить с собой, но передумал, выбросил тело в море и решил затопить подлодку.
Мадсен по-прежнему отказывается признать вину в непредумышленном убийстве, но раскаивается в том, что выбросил тело журналистки в море.
Валль отправилась в плавание с Мадсеном, чтобы сделать сюжет о самой крупной в мире частной подлодке. На «Наутилусе» кроме нее и изобретателя никого не было.
На следующий день после отправления Мадсен подал сигнал о помощи. Его спасли, но «Наутилус» затонул. Как изначально утверждал Мадсен, он высадил журналистку днем ранее. Затем он сказал, что Валль погибла в результате несчастного случая, а ее тело он выбросил в море.
Тело журналистки нашли без рук, ног и головы, к нему был прикреплен кусок металла.