Капитан подлодки «Наутилус»: шведская журналистка погибла от случайного удара люком

Датский изобретатель, создатель подлодки «Наутилус» Петер Мадсен назвал причиной смерти шведской журналистки Ким Валль случайный удар о люк. Его показания зачитал в суде прокурор.

По словам Мадсена, он вместе с Валль поднимался на капитанский мостик. Изобретатель якобы открыл люк весом 70 килограммов, но поскользнулся, в результате чего металлическая дверь упала на Валль.

Как пояснил капитан, Валль лежала в луже крови, поэтому он счел, что она, скорее всего, мертва. Тогда он якобы решил покончить с собой, но передумал, выбросил тело в море и решил затопить подлодку.

Мадсен по-прежнему отказывается признать вину в непредумышленном убийстве, но раскаивается в том, что выбросил тело журналистки в море.