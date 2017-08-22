Смерть на «Наутилусе» Датский изобретатель, кажется, убил журналистку на собственной подлодке. Найдено тело без рук, ног и головы

Полиция Дании уже полторы недели расследует исчезновение журналистски Ким Валль, которая вместе с предпринимателем Питером Мадсеном отправилась в плавание на его подводной лодке. Мадсен сперва утверждал, что высадил журналистку на берег и не знает о ее местонахождении, а затем признался, что она погибла на субмарине, и он утопил ее тело в море. 21 августа стало известно, что во время поисков Валль полиция нашла торс женщины без головы, рук и ног. «Медуза» рассказывает, что уже известно об этой истории — и что остается тайной.

Исчезновение Ким Валль

Шведская журналистка Ким Валль работала над книгой о датском изобретателе и предпринимателе Питере Мадсене. Он известен в Дании как один из пионеров ракетостроения и создатель объединения Copenhagen Suborbitals. Эта организация, не преследуя никаких коммерческих целей, ведет разработку ракеты, способной доставить человека на высоту 100 километров. Согласно концепции проекта, все его участники (более 50 человек) работают бесплатно и на чистом энтузиазме, а в конце концов один из них полетит в космос.

Вечером 10 августа они с Мадсеном вышли в море на подводной лодке «Наутилус», которую тот построил еще в 2008 году. Это уже третья подлодка Мадсена; на момент спуска на воду она была крупнейшей частной субмариной в мире. «Наутилус» вмещает до четырех человек; из-за особенностей конструкции субмарина способна погружаться под воду не дольше, чем на 8 минут. Подлодка была построена с помощью краудфандинга, ей могли пользоваться волонтеры, которые помогали обслуживать субмарину и ремонтировать ее после бесконечных поломок. В общей сложности она совершила более тысячи погружений. В 2015 году право собственности на «Наутилус» окончательно перешли к Мадсену; в 2017-м ему удалось вновь привести подводную лодку в рабочее состояние.

В этот раз никого, кроме журналистки и предпринимателя, на борту подводной лодки не было. Согласно плану, «Наутилус» должен был вернуться обратно в порт в тот же вечер, но подлодка пропала. Найти ее удалось только утром 11 августа неподалеку от берегов Копенгагена. Из-за неисправности субмарина затонула, но Питеру Мадсену удалось из нее выбраться и добраться до суши.

Ким Валль вместе с ним не было. Собственно, о пропаже подлодки стало известно после того, как накануне вечером молодой человек журналистки забеспокоился и начал выяснять, почему она до сих пор не вернулась со встречи с Мадсеном.

Предприниматель утверждал, что высадил журналистку после непродолжительного плавания, а затем решил выйти в море снова, и тут произошла неисправность, после чего судно затонуло. Он утверждал, что понятия не имеет, где находится Валль. 12 августа ему предъявили обвинение в возможной причастности к убийству журналистки.

Поиски журналистки

Спасатели подняли «Наутилус» со дна и тщательно обследовали, но тела Валль найти не смогли. Что именно им удалось там обнаружить, до сих пор неизвестно: детали осмотра подводной лодки хранятся в тайне в интересах следствия. Установлено, что субмарина была затоплена умышленно — вероятно, чтобы скрыть следы преступления. Поиски девушки продолжаются уже больше недели, за это время водолазы и суда с эхолотами обследовали весь маршрут движения субмарины — и в море ничего не нашли.

21 августа, то есть спустя 10 дней с момента исчезновения Ким Валль, Питер Мадсен признался: он действительно избавился от ее тела. По словам предпринимателя, девушка погибла в результате некоего несчастного случая на борту подлодки, и он решил выкинуть ее тело в море. Мадсен настаивал, что сам к ее смерти никакого отношения не имел, но какого именно рода несчастный случай произошел на «Наутилусе», до сих пор неизвестно.

Неизвестна и причина, по которой предприниматель столько времени лгал о произошедшем. Не факт, что он рассказывает правду и сейчас: обвинения в непредумышленном убийстве с него никто снимать не стал.

Утром 22 августа стало известно, что датская полиция нашла женский торс на берегу в Копенгагене. Тело обезглавлено, у него нет рук и ног. Пока что в полиции однозначно не могут сказать, имеет ли находка отношение к пропаже Ким Валль, и обещают рассказать подробности о ходе дела позднее.

Как отмечает датское издание DR, опознать найденное тело будет непросто, поскольку длительное воздействие морской воды затрудняет ДНК-анализ, а установить личность по зубам не представляется возможным, поскольку голову полицейские пока не нашли.