Полиция: обезглавленное тело принадлежит пропавшей шведской журналистке

Какие в связи с этим делает выводы следствие по поводу расследования об убийстве, не сообщается. Дополнительная информация будет представлена на пресс-конференции позднее.

Полиция Копенгагена утром 23 августа подтвердила, что обнаруженное в воде тело без рук, ног и головы принадлежит пропавшей шведской журналистке Ким Валль. Об этом свидетельствуют анализы ДНК.

10 августа журналистка Ким Валль отправилась в плавание на самой крупной в мире частной подводной лодке «Наутилус». Кроме нее на подлодке был только создатель судна Петер Мадсен.

На следующий день Мадсен подал сигнал о помощи. Когда его спасли, «Наутилус» затонул. Сначала капитан заявлял, что высадил журналистку накануне, но затем рассказал, что Валль погибла в результате несчастного случая, а ее тело он выбросил в море.

Мадсен находится под стражей по подозрению в убийстве журналистки.