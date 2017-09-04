Умер американский поэт Джон Эшбери

Американский поэт Джон Эшбери умер в возрасте 90 лет. Эшбери, говорится в некрологе The New York Times, был одним из самых влиятельных авторов в американской литературе конца 20-го — начала 21-го века.

Эшбери, родившийся в 1927 году, учился в Гарварде, Кембридже и Йеле. В 1956 году его второй сборник стихов «Some Trees» («Некое дерево» в русском переводе) был удостоен премии Йельского университета молодому поэту.

У Эшбери, писал критик Гарольд Блум в начале его карьеры поэта, самые большие из всех современников шансы, что его стихи «переживут суд времени».

Эшбери неоднократно становился лауреатом различных литературных премий, а также получал государственные награды. В частности, он был удостоен Пулитцеровской премии в 1975 году за сборник стихов «Self-Portrait in a Convex Mirror» («Автопортрет в выпуклом зеркале»). В том же году «Автопортрет…» получил награду Национального круга книжных критиков и Национальную книжную премию, став первым поэтическим сборником, которому это удалось.

Среди государственных наград Эшбери — французский Орден Почетного легиона и американская Национальная гуманитарная медаль США, которую в 2012 году ему вручил президент Барак Обама.

Стихи Эшбери переведены в том числе и на русский язык. Переводы его стихов, в частности, выходили в «Иностранной литературе» и в «Новом литературном обозрении».