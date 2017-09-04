Союз журналистов России назвал поджог машины Юлии Латыниной актом устрашения
Союз журналистов России выступил с заявлением в связи с поджогом автомобиля Юлии Латыниной. В заявлении говорится, что очередная атака на Латынину является «не просто хулиганской выходкой или актом устрашения», а представляет угрозу ее жизни и здоровью.
В союзе пообещали подготовить обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру в связи с поджогом машины Латыниной. В этих обращениях организация потребует не затягивать расследование нападения на журналистку.
«Проблема отсутствия должной реакции общества и правоохранительных органов на преступления в отношении журналистов приводят к тому, что их количество лишь увеличивается и приводит к ещё более тяжким последствиям», — комментирует секретарь Союза журналистов России, член исполкома МФЖ Тимур Шафир.