Facebook потребовала отдать ей домен facebook.ru. Сейчас права на него принадлежат «Золотой короне»

Коммерсант
05:46, 4 сентября 2017
Надежный источник

Американская компания Facebook Inc. потребовала безвозмездно передать ей права на домен facebook.ru, пишет «Коммерсант».

В настоящий момент, следует из отправленного в конце августа письма Facebook Inc., с содержанием которого ознакомилось издание, права на этот домен принадлежат ЗАО ЦФТ — головной структуре платежной системы «Золотая корона».

О том, что эта российская компания является владельцем домена, говорится в письме, Facebook Inc. стало известно после того, как с facebook.ru была запущена переадресация на страницу платежной системы «Золотая корона».

В письме отмечается, что корпорация Facebook Inc. является владельцем всемирно известной социальной сети и правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях. Доменное имя facebook.ru воспроизводит зарегистрированный товарный знак, что Facebook Inc. считают неприемлемым.

Американская компания требует незамедлительно прекратить использование товарного знака и до 30 сентября безвозмездно передать ей домен, а до 6 сентября сообщить о результате рассмотрения претензии.

В ЗАО ЦФТ заявили, что приобрели права на домен facebook.ru в 2005 году — за несколько лет до выхода Facebook Inc. на российский рынок. «За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало», — отметили в пресс-службе ЦФТ. 

Августовское письмо Facebook Inc. «находится на проработке у юристов», обсуждать претензию в ЦФТ отказались. Зачем компания в 2005 году получила сайт с доменным именем facebook.ru, там не пояснили.

Коммерсант
В российском законодательстве предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака (статья 1515 Гражданского кодекса РФ) в виде штрафа до пяти миллионов рублей, размер которого определяет суд, или двойной стоимости лицензии на товарный знак, или двойной стоимости товара, на который был незаконно поставлен товарный знак.
Международные корпорации неоднократно вели судебные тяжбы за домены в национальных зонах, названия которых схожи с их товарными знаками. В ряде случаев компании выкупали такие домены. Источник, близкий к ЦФТ, заверил «Коммерсант», что головная компания «Золотой короны» не вела переговоров о продаже домена Facebook.
Еще одной причиной, по которой компании могут приобретать домены с чужими товарными знаками, является попытка привлечь дополнительную аудиторию на свои сайты за счет переадресации.
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