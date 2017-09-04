Facebook потребовала отдать ей домен facebook.ru. Сейчас права на него принадлежат «Золотой короне»

Американская компания Facebook Inc. потребовала безвозмездно передать ей права на домен facebook.ru, пишет «Коммерсант».

В настоящий момент, следует из отправленного в конце августа письма Facebook Inc., с содержанием которого ознакомилось издание, права на этот домен принадлежат ЗАО ЦФТ — головной структуре платежной системы «Золотая корона».

О том, что эта российская компания является владельцем домена, говорится в письме, Facebook Inc. стало известно после того, как с facebook.ru была запущена переадресация на страницу платежной системы «Золотая корона».

В письме отмечается, что корпорация Facebook Inc. является владельцем всемирно известной социальной сети и правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях. Доменное имя facebook.ru воспроизводит зарегистрированный товарный знак, что Facebook Inc. считают неприемлемым.

Американская компания требует незамедлительно прекратить использование товарного знака и до 30 сентября безвозмездно передать ей домен, а до 6 сентября сообщить о результате рассмотрения претензии.

В ЗАО ЦФТ заявили, что приобрели права на домен facebook.ru в 2005 году — за несколько лет до выхода Facebook Inc. на российский рынок. «За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало», — отметили в пресс-службе ЦФТ.