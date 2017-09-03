В Москве у посольства Мьянмы собрались несколько сотен мусульман. Они протестуют против преследования этнической группы Рохинджа

В Москве около посольства Мьянмы несколько сотен мусульман устроили несогласованный митинг. Они выступают против преследования этнической группы Рохинджа.

Как сообщает «Дождь», собравшиеся скандируют «Аллах акбар». Журналист Илья Варламов сообщает, что они также скандируют «Буддисты — террористы».

Несогласованный митинг мусульман. Онлайн у меня в Телеграме: https://t.co/2bw2sfW6F5 pic.twitter.com/RvCj5oRMjc — Илья Варламов (@varlamov) September 3, 2017

Полиция в происходящее не вмешивается. Большая Никитская улица перекрыта.

Прямая видеотрансляция идет на канале «Лайфа» в ютьюбе.