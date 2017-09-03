В Москве у посольства Мьянмы собрались несколько сотен мусульман. Они протестуют против преследования этнической группы Рохинджа
В Москве около посольства Мьянмы несколько сотен мусульман устроили несогласованный митинг. Они выступают против преследования этнической группы Рохинджа.
Как сообщает «Дождь», собравшиеся скандируют «Аллах акбар». Журналист Илья Варламов сообщает, что они также скандируют «Буддисты — террористы».
Несогласованный митинг мусульман. Онлайн у меня в Телеграме: https://t.co/2bw2sfW6F5 pic.twitter.com/RvCj5oRMjc— Илья Варламов (@varlamov) September 3, 2017
Полиция в происходящее не вмешивается. Большая Никитская улица перекрыта.
Движение по Большой Никитской перекрыто полицией: https://t.co/2bw2sfW6F5 pic.twitter.com/PYhXFYo9us— Илья Варламов (@varlamov) September 3, 2017
Прямая видеотрансляция идет на канале «Лайфа» в ютьюбе.
В Мьянме, где большинство населения буддисты, в штате Ракхайн с конца августа подвергаются преследованию мусульмане из этнической группы Рохинджа, которые считаются гражданами страны. На них нападают жители-буддисты; войска проводят против них операции в ответ на нападения исламских боевиков на полицию. Более 70 тысяч человек уже покинули штат из-за преследований.
В России против преследования мусульман в Мьянме открыто высказывался глава Чечни Рамзан Кадыров. В Чечне собирались провести митинг. В Махачкале прошло шествие в поддержку мусульман в Мьянме.