В Москве произошла стрельба. Ранены четыре человека
В Москве на Новоорловской улице произошел конфликт, в ходе которого один из участников потасовки начал стрелять из травматического пистолета, сообщает РИА Новости. В результате конфликта пострадали четыре человека.
По сведениям телеканала РЕН, стрельба началась из-за конфликта на дороге. Полицейские разыскивают четыре автомобиля.
Один из участников конфликт направлен на госпитализацию, сообщили в полиции. В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что остальным пострадавшим возможно не потребуется госпитализация, так как полученные ими ранения не представляют опасности для жизни и здоровья.