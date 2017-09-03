В Москве произошла стрельба. Ранены четыре человека

РИА Новости
13:59, 3 сентября 2017
Надежный источник

В Москве на Новоорловской улице произошел конфликт, в ходе которого один из участников потасовки начал стрелять из травматического пистолета, сообщает РИА Новости. В результате конфликта пострадали четыре человека.

По сведениям телеканала РЕН, стрельба началась из-за конфликта на дороге. Полицейские разыскивают четыре автомобиля.

Один из участников конфликт направлен на госпитализацию, сообщили в полиции. В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что остальным пострадавшим возможно не потребуется госпитализация, так как полученные ими ранения не представляют опасности для жизни и здоровья.

РИА Новости
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