В Москве произошла стрельба. Ранены четыре человека

В Москве на Новоорловской улице произошел конфликт, в ходе которого один из участников потасовки начал стрелять из травматического пистолета, сообщает РИА Новости. В результате конфликта пострадали четыре человека.

По сведениям телеканала РЕН, стрельба началась из-за конфликта на дороге. Полицейские разыскивают четыре автомобиля.