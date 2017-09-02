Умер бывший мэр Владивостока Виктор Черепков

О том, что Черепков находится в ЦКБ, стало известно в середине августа. Была информация, что он находится в психиатрическом отделении, но позже ее опровергли.

Черепков, как пишет PrimaMedia, умер в Центральной клинической больнице. Соратник политика Андрей Меркулов сообщил РБК, что «у него была онкология».

Виктор Черепков был избран мэром Владивостока в 1993 году. Уже в следующем году против него было заведено уголовное дело о взятке, и губернатор Приморского края Евгений Наздратенко, с которым у него был конфликт, отстранил его от должности. Черепков отказался покидать рабочий кабинет; помещение брал штурмом ОМОН.

Позже дело было прекращено и Черепков попытался вернуться на должность, но президент России Борис Ельцин подписал указ о его отстранении. В 1996-м Черепкова восстановил на посту суд; он проработал мэром до 1998 года.

В 2000–2008 годы Виктор Черепков был депутатом Госдумы. В 2001-м вышел во второй тур выборов губернатора Приморья, но был снят. В 2013-м он участвовал в выборах мэра Владивостока и занял второе место. В октябре 2013 года на Черепкова напали в Москве, он был госпитализирован с сотрясением мозга и переломами.