Самый известный мэр 1990-х Умер Виктор Черепков, руководитель Владивостока, выигрывавший в суде у Бориса Ельцина

2 сентября в Москве умер бывший мэр Владивостока и депутат Госдумы Виктор Черепков. Должность мэра он с перерывами занимал пять лет — с 1993 по 1998 годы, и за это время стал самым известным в России главой города. Только президент Борис Ельцин своими указами отстранял его от должности дважды; один из этих указов Черепков обжаловал в суде и победил. «Медуза» восстанавливает хронику борьбы Виктора Черепкова за свой пост и напоминает о том, какой была российская политика в 1990-е.

Июнь 1993 года

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Капитан первого ранга Тихоокеанского флота Виктор Черепков избирается мэром Владивостока, набрав 67% голосов. Почти сразу же и на ближайшие семь лет он становится главным врагом губернатора Приморского края Евгения Наздратенко. Во Владивостоке Черепкова начинают называть ВИЧ (от Виктор Иванович Черепков).

Февраль 1994 года

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Дальневосточная милиция проводит операцию «Вирус». Под видом бизнесменов сотрудники встречаются с чиновниками и предлагают им взятки. Виктор Черепков, по версии милиции, соглашается взять часы «Омега» и некую сумму денег. Возбуждено уголовное дело.

март 1994 года

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В городе каждые выходные проходят митинги под лозунгом «Руки прочь от народного мэра». Виктор Черепков отказывается уходить со своего поста, мэрию штурмует ОМОН и выводит Черепкова. Он объявляет себя больным и оборудует палату прямо рядом со входом в кабинет мэра.

ноябрь 1994 года

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Генеральная прокуратура России прекращает дело против Черепкова в связи с отсутствием состава преступления и возбуждает дело против милиционеров — за провокацию. Черепков возобновляет работу на посту мэра. Он делает бесплатным весь городской транспорт для студентов и пенсионеров, а трамваи — бесплатными для всех. Он также издает бесплатную газету за счет средств мэрии. Противники обвиняют его в том, что он «только тратит и не понимает, откуда деньги берутся».

декабрь 1994 года

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Президент России Борис Ельцин издает указ об отставке Виктора Черепкова — в связи с его длительным бездействием на посту. Черепков подает на Бориса Ельцина в суд, обжалуя увольнение. Город больше года живет в подвешенном состоянии — мэра вроде бы нет, но Черепков никуда не уходит.

Июнь-сентябрь 1995 года

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Государственная Дума России единогласно принимает постановление «О незаконном отстранении В.И. Черепкова». Хамовнический суд Москвы выносит решение, что указ президента об отставке владивостокского мэра должен быть отменен. Борис Ельцин вынужден издать новый указ — о восстановлении Виктора Черепкова в должности.

Июнь 1997 года

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В ходе нового обострения конфликта между Черепковым и губернатором Наздратенко дума Приморского края принимает постановление о временном отстранении Черепкова — за систематическое нарушение законов, включая Конституцию. Тот повиноваться отказывается, краевая прокуратура обжалует решение. В октябре дума отменяет его.

сентябрь 1997 года

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Срок полномочий Виктора Черепкова истек, он вновь баллотируется на пост, но за три дня до выборов суд снимает его с гонки. В итоге на выборах мэра больше 50% избирателей Владивостока голосуют против всех кандидатов. Нового мэра у города так и нет, Черепков продолжает исполнять его обязанности.

декабрь 1998 года

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Президент Ельцин издает указ об отстранении Черепкова в связи с завершением срока полномочий и назначает на январь 1999 года новые выборы. Исполняющим обязанности мэра становится Юрий Копылов.

январь 1999 года

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Виктор Черепков избирается депутатом городской думы, становится ее председателем. Дума тут же вносит изменения в устав Владивостока, и теперь мэр города избирается из числа депутатов или на общегородском референдуме. В ответ продолжающий исполнять обязанности мэра Копылов подписывает постановление об упразднении мэрии Владивостока и создании вместо нее городской администрации — и продолжает исполнять обязанности главы города. В июне 2000-го он все же победит Виктора Черепкова на выборах мэра.

март 2000 года

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Виктор Черепков избирается депутатом Государственной думы на довыборах по одномандатному округу и работает в ней следующие два срока. В 2007 году не баллотировался, так как не хотел входить в партийные списки.

Настоящее время

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В 2013 году во Владивостоке прошли последние на сегодняшний день всенародные выборы мэра. Явка на них составила всего около 18% от числа избирателей. Черепков вновь баллотировался, но получил лишь 19 процентов голосов при 59 процентах у победившего на выборах Игоря Пушкарева. Сейчас Пушкарев находится в СИЗО и обвиняется в превышении должностных полномочий и подкупе.