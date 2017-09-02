МВД: в доме приемов в Баковке никто постоянно не живет. По версии «Медузы», там поселился Янукович
В загородном доме приемов «Русичи» в подмосковной Баковке с 2012 года «постоянно никто не проживал и не проживает», заявила пресс-служба МВД России в ответ на запрос РБК. 1 сентября «Медуза» сообщила, что там, вероятно, живет бывший президент Украины Виктор Янукович.
В МВД заявили, что «информация, размещенная в некоторых СМИ о проживании неких лиц в загородном доме ведомства, не соответствует действительности».
«Загородный дом приемов „Русичи“ МВД России, находящийся в Московской области, используется для проведения конференций, заседаний, симпозиумов, совещаний, а также для приема и обслуживания делегаций, в том числе иностранных», — цитирует сообщение РБК.
О том, что Виктор Янукович живет в подмосковной Баковке, в конце августа рассказал певец, депутат Госдумы и житель поселка Иосиф Кобзон. По словам Кобзона, их участки расположены «забор к забору».
«Медуза» выяснила, что речь идет, скорее всего, об участке «Загородного дома приемов „Русичи“» при МВД; в советское время там жил маршал Семен Буденный.
Адвокат бывшего президента Виталий Сердюк заявил «Медузе», что Янукович на этой даче не живет. По его словам, Янукович живет в Ростове-на-Дону.