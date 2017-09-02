МВД: в доме приемов в Баковке никто постоянно не живет. По версии «Медузы», там поселился Янукович

В загородном доме приемов «Русичи» в подмосковной Баковке с 2012 года «постоянно никто не проживал и не проживает», заявила пресс-служба МВД России в ответ на запрос РБК. 1 сентября «Медуза» сообщила, что там, вероятно, живет бывший президент Украины Виктор Янукович.

В МВД заявили, что «информация, размещенная в некоторых СМИ о проживании неких лиц в загородном доме ведомства, не соответствует действительности».