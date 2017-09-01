РБК раскрыло схему теракта, готовившегося в Москве на 1 сентября

РБК
10:40, 1 сентября 2017
Требует подтверждения

Подозреваемые в подготовке теракта в Москве, о задержании которых 31 августа объявило ФСБ, планировали напасть на прохожих с топором, а потом, когда на месте происшествия соберется толпа, устроить взрыв. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования.

Во время задержания у подозреваемых было обнаружено 2 килограмма самодельной взрывчатки, так называемой «кисы» (пероксид ацетона), и топор.

Взрывчатку, по словам источников издания, обнаружили у гражданина Узбекистана Муродбека Кодирова, а топор — у гражданина Таджикистана Д. Т. Шарипова (полное имя задержанного пока не раскрывается).

Кодиров, сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ, был задержан в Ленинском районе Московской области «задолго до официального объявления об этом». Шарипова задержали в Истринском районе Подмосковья незадолго до того, как ФСБ объявила о предотвращении теракта.

«Они хотели совершить теракт по классической схеме: сначала происходит нападение с топором на толпу людей, а уже после этого второй террорист должен был произвести взрыв в том месте, где собрались зеваки», — пояснил РБК планы задержанных источник, близкий к ФСБ.

РБК
Центр общественных связей ФСБ 31 августа объявил о задержании в московском регионе двух выходцев Центральной Азии, готовивших теракт 1 сентября в местах массового скопления людей. Оба задержанных, по данным ФСБ, были членами террористической организации «Исламское государство». У одного из подозреваемых было обнаружено «холодное оружие» (на видео задержания, опубликованном ФСБ, был показан топор), у второго нашли «самодельное взрывное устройство большой мощности».
Муродбека Кодирова Мещанский суд Москвы 1 сентября арестовал на два месяца, сообщает ТАСС. Дата рассмотрения прошения об аресте второго задержанного пока не называется.
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