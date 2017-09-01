РБК раскрыло схему теракта, готовившегося в Москве на 1 сентября

Подозреваемые в подготовке теракта в Москве, о задержании которых 31 августа объявило ФСБ, планировали напасть на прохожих с топором, а потом, когда на месте происшествия соберется толпа, устроить взрыв. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования.

Во время задержания у подозреваемых было обнаружено 2 килограмма самодельной взрывчатки, так называемой «кисы» (пероксид ацетона), и топор.

Взрывчатку, по словам источников издания, обнаружили у гражданина Узбекистана Муродбека Кодирова, а топор — у гражданина Таджикистана Д. Т. Шарипова (полное имя задержанного пока не раскрывается).

Кодиров, сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ, был задержан в Ленинском районе Московской области «задолго до официального объявления об этом». Шарипова задержали в Истринском районе Подмосковья незадолго до того, как ФСБ объявила о предотвращении теракта.