ФСБ объявила о задержании боевиков ИГ, готовивших теракты 1 сентября

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Москве и в Московской области двух членов «Исламского государства», планировавших устроить теракты 1 сентября в местах массового скопления людей.

Один из задержанных, сообщил Центр общественных связей ФСБ, выложил в интернете видео, на котором он приносит «клятву верности ИГ». «После этого планировал совершить нападение на гражданских лиц с использованием холодного оружия», — заявили представители ФСБ.

Видео было опубликовано накануне Дня знаний, который в этом году совпадает с мусульманским праздником Курбан-байрам, добавили они. В телефоне у задержанного была обнаружена информация о контактах с вербовщиками ИГ и «инструкции по планируемому преступлению».

Второй задержанный, который, по данным ФСБ, также является членом террористической организации «Исламское государство», планировал 1 сентября совершить самоподрыв. При обыске у него было «обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления».

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовных дел по статьям «приготовление к террористическому акту», «участие в деятельности террористической организации» и «незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Оба задержанных — выходцы из Центральной Азии, сообщила ФСБ, не став пока раскрывать другие подробности.