«Дождь»: у дочери Сергея «Михася» Михайлова есть строительная фирма с девелопером и промоутером Андреем Рябинским

Дочь бизнесмена Сергея Михайлова Вера Серегина владеет строительной компанией вместе с Андреем Рябинским и Александром Копылковым, сооснователями компании «МИЦ-Групп». Об этом 31 августа телеканал «Дождь» сообщил в репортаже о Михайлове, которого называют одним из лидеров Солнцевской ОПГ.

Серегиной, Рябинскому и Копылкову принадлежит строительная компания «Новоглаголево-3». Согласно ЕГРЮЛ, Серегина владеет 50 процентами фирмы, а ее партнеры — по 25 процентов каждый.

Подробных данных о проектах компании «Дождь» не приводит. По информации телеканала, «Новоглаголево-3» занималось строительством торгового центра, медицинского учреждения и станции техобслуживания, и уже несколько лет не сдает отчетность.

Михайлов подтвердил «Дождю», что у его дочери есть строительный бизнес. Источник телеканала сообщил, что знакомству Серегиной с «разными девелоперами» способствовал криминальный авторитет из Подольска по прозвищу Лучок (настоящее имя Сергей Лалакин. — прим. «Медузы»); при этом, по словам источника, строительный бизнес у дочери Михайлова «не пошел».

Новоглаголево — это поселок в Подмосковье, где живет Михайлов. Вера Серегина владеет там рестораном.