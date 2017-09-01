«Дождь»: у дочери Сергея «Михася» Михайлова есть строительная фирма с девелопером и промоутером Андреем Рябинским

Дождь
21:39, 31 августа 2017
Требует подтверждения

Дочь бизнесмена Сергея Михайлова Вера Серегина владеет строительной компанией вместе с Андреем Рябинским и Александром Копылковым, сооснователями компании «МИЦ-Групп». Об этом 31 августа телеканал «Дождь» сообщил в репортаже о Михайлове, которого называют одним из лидеров Солнцевской ОПГ.

Серегиной, Рябинскому и Копылкову принадлежит строительная компания «Новоглаголево-3». Согласно ЕГРЮЛ, Серегина владеет 50 процентами фирмы, а ее партнеры — по 25 процентов каждый.

Подробных данных о проектах компании «Дождь» не приводит. По информации телеканала, «Новоглаголево-3» занималось строительством торгового центра, медицинского учреждения и станции техобслуживания, и уже несколько лет не сдает отчетность.

Михайлов подтвердил «Дождю», что у его дочери есть строительный бизнес. Источник телеканала сообщил, что знакомству Серегиной с «разными девелоперами» способствовал криминальный авторитет из Подольска по прозвищу Лучок (настоящее имя Сергей Лалакин. — прим. «Медузы»); при этом, по словам источника, строительный бизнес у дочери Михайлова «не пошел».

Новоглаголево — это поселок в Подмосковье, где живет Михайлов. Вера Серегина владеет там рестораном.

 В «МИЦ-Групп» на запрос Дождя не ответили. 

Дождь
Бизнесмена Сергея Михайлова, известного как Михась, называют одним из лидеров Солнцевской ОПГ. Сам он отрицает свою причастность к преступному миру. В 2016 году он добился удаления из поисковиков некоторых результатов с упоминанием его в этом контексте. Он также подал в суд на Алексея Навального из-за упоминаний о себе как криминальном авторитете в фильме «Чайка», но проиграл.
31 августа на пресс-конференции Михайлов заявил, что Солнцевской ОПГ не существовало.
Андрей Рябинский, который вместе с Александром Копылковым владеет крупной девелоперской компанией «МИЦ-Групп», известен как организатор боксерских поединков и промоутер. Рябинский руководит компанией «Мир бокса», которая организует бои Александра Поветкина.
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