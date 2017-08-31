«Ведь в Библии сказано — по делам их узнаете их». Сергей «Михась» Михайлов заявил, что Солнцевской ОПГ не существует

РБК
12:42, 31 августа 2017
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Бизнесмен Сергей Михайлов, комментируя отклоненный иск к политику Алексею Навальному, отверг существование Солнцевской ОПГ. Об этом сообщает РБК.

По его словам, ОПГ «должна официально где-то быть зарегистрирована, там какие-то люди должны проходить по статье 210 УК РФ [организация преступного сообщества или участие в нем]».

Михайлов добавил, что не «жаждет крови», а лишь просит Навального извиниться. Он также рассказал, что якобы получил наградные часы от президента Владимира Путина за помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Часы «лежат как память», пояснил бизнесмен.

«Фактически ее [ОПГ] не существует, де факто ее нет. В 90-х годах кто-то отстаивал свой бизнес, но всегда придерживались закона. Ведь в Библии сказано — по делам их узнаете их», — заверил Михайлов.

РБК
В фильме «Чайка», снятом Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), говорится, что Михайлов, известный как Михась — один из лидеров Солнцевской ОПГ. Ему якобы помог купить недвижимость в Швейцарии партнер юридической компании, доля в которой принадлежит сыну генпрокурора России Артему Чайке.
Михайлов подал в суд на Навального и ФБК, потребовав опровержения и 500 тысяч рублей. Суд отказался удовлетворить иск. Как уточнил юрист ФБК Вячеслав Гимади, бизнесмен не доказал, что в фильме речь идет именно о нем.
В суде Михайлов также предоставил копию распоряжения Путина о награждении часами. Документ не был официально опубликован, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что, видимо, «этого просто не было».
В 2016 году предприниматель воспользовался «правом на забвение» и добился удаления из поисковиков упоминаний о причастности к преступным группировкам. В итоге «Яндекс» и Google скрыли часть результатов по запросам «Сергей Михайлов Михась», «Сергей Михайлов Михась Солнцево» и другим.
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