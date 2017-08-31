«Ведь в Библии сказано — по делам их узнаете их». Сергей «Михась» Михайлов заявил, что Солнцевской ОПГ не существует
Бизнесмен Сергей Михайлов, комментируя отклоненный иск к политику Алексею Навальному, отверг существование Солнцевской ОПГ. Об этом сообщает РБК.
По его словам, ОПГ «должна официально где-то быть зарегистрирована, там какие-то люди должны проходить по статье 210 УК РФ [организация преступного сообщества или участие в нем]».
Михайлов добавил, что не «жаждет крови», а лишь просит Навального извиниться. Он также рассказал, что якобы получил наградные часы от президента Владимира Путина за помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Часы «лежат как память», пояснил бизнесмен.
«Фактически ее [ОПГ] не существует, де факто ее нет. В 90-х годах кто-то отстаивал свой бизнес, но всегда придерживались закона. Ведь в Библии сказано — по делам их узнаете их», — заверил Михайлов.