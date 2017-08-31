Михайлов добавил, что не «жаждет крови», а лишь просит Навального извиниться. Он также рассказал, что якобы получил наградные часы от президента Владимира Путина за помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Часы «лежат как память», пояснил бизнесмен.

По его словам, ОПГ «должна официально где-то быть зарегистрирована, там какие-то люди должны проходить по статье 210 УК РФ [организация преступного сообщества или участие в нем]».

«Фактически ее [ОПГ] не существует, де факто ее нет. В 90-х годах кто-то отстаивал свой бизнес, но всегда придерживались закона. Ведь в Библии сказано — по делам их узнаете их», — заверил Михайлов.

В фильме «Чайка», снятом Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), говорится, что Михайлов, известный как Михась — один из лидеров Солнцевской ОПГ. Ему якобы помог купить недвижимость в Швейцарии партнер юридической компании, доля в которой принадлежит сыну генпрокурора России Артему Чайке.

Михайлов подал в суд на Навального и ФБК, потребовав опровержения и 500 тысяч рублей. Суд отказался удовлетворить иск. Как уточнил юрист ФБК Вячеслав Гимади, бизнесмен не доказал, что в фильме речь идет именно о нем.

В суде Михайлов также предоставил копию распоряжения Путина о награждении часами. Документ не был официально опубликован, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что, видимо, «этого просто не было».

В 2016 году предприниматель воспользовался «правом на забвение» и добился удаления из поисковиков упоминаний о причастности к преступным группировкам. В итоге «Яндекс» и Google скрыли часть результатов по запросам «Сергей Михайлов Михась», «Сергей Михайлов Михась Солнцево» и другим.