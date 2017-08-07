Навальный выиграл суд против Сергея «Михася» Михайлова по поводу расследования «Чайка»

Медиазона
10:10, 7 августа 2017
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Судья Люблинского суда Москвы Наталья Максимовских отказала в иске предпринимателя Сергея Михайлова к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Михайлов требовал опровергнуть утверждения, что он авторитет солнцевской ОПГ по прозвищу Михась.

Представитель Михайлова Марина Каудельная на суде напомнила, что СМИ периодически называют ее клиента криминальным авторитетом, но иски по таким делам предприниматель всегда выигрывает.

Юрист ФБК Вячеслав Гимади заявил, что истец не доказал, что в расследовании идет речь именно о нем. Каудельная в ответ сказала, что Михась — детское прозвище ее клиента.

Помимо этого на суде адвокат Михайлова предоставила копию распоряжения президента России Владимира Путина о награждении предпринимателя именными часами в 2014 году. Официально этот документ не публиковался, а в Кремле заявляли, что «ничего об этом не объявляли, что означает, что этого просто не было».

Михайлов требовал от Навального и ФБК опубликовать опровержение сведений из расследования о генпрокуроре Юрии Чайке и выплатить по 250 тысяч рублей.
В расследовании «Чайка» утверждалось, что сын Чайки Артем владеет долей в юридической компании, партнером в которой является Франсуа Тарен, помогавший купить Сергею «Михасю» Михайлову недвижимость в Швейцарии.
В 2016 году Михайлов успешно добился удаления упоминаний о себе из выдачи поисковых сервисов по запросам о его причастности к преступным группировкам.

Расследование «Чайка»

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