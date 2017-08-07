Навальный выиграл суд против Сергея «Михася» Михайлова по поводу расследования «Чайка»

Судья Люблинского суда Москвы Наталья Максимовских отказала в иске предпринимателя Сергея Михайлова к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Михайлов требовал опровергнуть утверждения, что он авторитет солнцевской ОПГ по прозвищу Михась.

Представитель Михайлова Марина Каудельная на суде напомнила, что СМИ периодически называют ее клиента криминальным авторитетом, но иски по таким делам предприниматель всегда выигрывает.

Юрист ФБК Вячеслав Гимади заявил, что истец не доказал, что в расследовании идет речь именно о нем. Каудельная в ответ сказала, что Михась — детское прозвище ее клиента.

Помимо этого на суде адвокат Михайлова предоставила копию распоряжения президента России Владимира Путина о награждении предпринимателя именными часами в 2014 году. Официально этот документ не публиковался, а в Кремле заявляли, что «ничего об этом не объявляли, что означает, что этого просто не было».