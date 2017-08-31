Уменьшенные дорожные знаки решили распространить по всей России

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения 31 августа поддержала использование в России уменьшенных дорожных знаков. Об этом сообщил участник заседания, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«Поддержано решение из эксперимента выйти на постоянное законное использование дорожных знаков уменьшенного формата. До конца года будут приняты соответствующие изменения в стандарты», — цитирует его «Интерфакс».

Планируется ли сделать меньше все знаки, не уточняется.