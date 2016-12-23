В Москве и Петербурге установят уменьшенные дорожные знаки
В Москве и Санкт-Петербурге проведут эксперимент по уменьшению дорожных знаков. Пилотный проект стартует в 2017 году, рассказал представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова по итогам заседания правительственной комиссии.
Авторы предложения из московского Центра организации дорожного движения и экспертного центра «Probok.net» предложили уменьшить в полтора-два раза знаки, которые напрямую не связаны с безопасностью на дороге.
По оценке Московского автодорожного института, габариты таких знаков как «Остановка запрещена» или «Парковка» можно уменьшить с 70×70 до 50×50 сантиметров.
Глава «Probok.net» Александр Шумский утверждает, что уменьшение знаков позволит сэкономить до миллиона рублей на каждом километре дороги.
«Мы сравнили знаки, применяемые в Москве и Брюсселе: в Европе они в среднем в 1,5-2 раза меньше, — рассказал „Ъ“ глава „Probok.net“ Александр Шумский.— Уменьшить размеры можно и для сервисных знаков, например, „Автомойка“. В Москве местами наблюдается нагромождение указателей, за рубежом их гораздо меньше в принципе и располагаются они на меньшей высоте».