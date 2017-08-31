Трамп пожертвует миллион долларов на устранение последствий «Харви»
Президент США Дональд Трамп пожертвует миллион долларов из личных средств на устранение последствий тропического шторма «Харви», вызвавшего наводнение в Техасе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.
По словам Сандерс, Трамп предлагает журналистам помочь определить, какой именно организации перевести деньги.
Трампа в прошлом критиковали за перечисление на благотворительность значительно меньшей части доходов, чем другие мультимиллиардеры (англ. яз.).
Тропический шторм «Харви» пришел на юго-восточное побережье США в конце августа и спровоцировал наводнение в крупнейшем городе Техаса Хьюстоне. Из-за «Харви» погибли не менее 30 человек. Пострадали около ста тысяч домов.