СК начал проверку после смерти ВИЧ-инфицированной девочки в Петербурге. Ее не лечили из-за религиозных убеждений
В управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу началась доследственная проверка после гибели 10-летней девочки от ВИЧ-инфекции. Следователи намерены проверить действия медиков и тех, кто отвечает за профилактику преступлений против несовершеннолетних.
Как отмечается в пресс-релизе, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая должна будет установить, что именно стало причиной смерти и правильно ли проводилось лечение девочки.
27 августа в Петербурге умерла 10-летняя девочка, которая жила в приемной семье православного священника. На момент удочерения у девочки уже был диагноз «ВИЧ», но приемные родители отказывали делать ей терапию из религиозных убеждений.
В 2016 году девочку госпитализировали по решению суда, но после улучшения состояния вновь вернули родителям.