СК начал проверку после смерти ВИЧ-инфицированной девочки в Петербурге. Ее не лечили из-за религиозных убеждений

В управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу началась доследственная проверка после гибели 10-летней девочки от ВИЧ-инфекции. Следователи намерены проверить действия медиков и тех, кто отвечает за профилактику преступлений против несовершеннолетних.

Как отмечается в пресс-релизе, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая должна будет установить, что именно стало причиной смерти и правильно ли проводилось лечение девочки.