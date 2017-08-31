Осужденный за два репоста во «ВКонтакте» житель Твери уехал из России
Житель Твери Андрей Бубеев, осужденный за два репоста в соцсети «ВКонтакте», вместе с семьей покинул Россию. Об этом, сообщает «Медиазона», написала в фейсбуке активистка Анна Борко. В свою очередь другая активистка Екатерина Башилова сообщила, что Бубеев, его жена и сын находятся в Киеве.
Андрей Бубеев в мае 2016 года был приговорен к двум годам и трем месяцам колонии. Суд признал его виновным в экстремизме и сепаратизме за репост картинки тюбика зубной пасты с надписью «Выдави из себя Россию» и статьи Бориса Стомахина «Крым — это Украина».
23 августа 2017 года Бубеев вышел из колонии.
Правозащитный центр «Мемориал» признал Андрея Бубеева политзаключенным. Лишение свободы Бубеева, заявили правозащитники, «связано исключительно с выражением мнения и однозначно не соответствует уровню общественной опасности вмененных ему не всегда корректных публикаций».
Бубеев ранее уже был осужден за экстремизм — в августе 2015 года он был приговорен к году колонии-поселения за посты в соцсетях и незаконное хранение боеприпасов.