Объявлен итоговый список кандидатов на пост главы РАН. Владимир Фортов не выдвигал свою кандидатуру

По данным РБК и «Дождя» , фаворит на выборах — Владислав Панченко. Его связывают со старшим братом акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука, президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.

Всего выдвигались семь человек, кандидатуры академиков Алексея Хохлова и Валерия Черешнева не одобрили. У них было меньше всего голосов академиков еще при выдвижении.

Правительство согласовало пять кандидатов на пост президента Российской академии наук (РАН). Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Выборы главы РАН должны были пройти 20 марта. Владимир Фортов, возглавлявший тогда академию, за два дня до выборов снял свою кандидатуру. Академики попросили остаться его на посту президента до новых выборов, но через два дня он лег в больницу. Тогда исполняющим обязанности главы РАН стал Валерий Козлов, выборы перенесли на 25 сентября.

Незадолго до того, как Фортов отказался от участия в выборах, он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Под влиянием Путина он якобы и снялся с выборов в марте. Перед сентябрьскими выборами Фортов не выдвигал свою кандидатуру.

По новому закону глава академии может быть выбран только из числа тех, кого одобрило правительство. Выбор должны сделать академики, утвердить кандидатуру — президент. Уволить президента РАН также сможет глава государства.