Объявлен итоговый список кандидатов на пост главы РАН. Владимир Фортов не выдвигал свою кандидатуру
Правительство согласовало пять кандидатов на пост президента Российской академии наук (РАН). Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
В список вошли гендиректор ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов, руководитель НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, исполняющий обязанности научного руководителя Института океанологии имени Ширшова Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и глава Института прикладной физики РАН Александр Сергеев.
Всего выдвигались семь человек, кандидатуры академиков Алексея Хохлова и Валерия Черешнева не одобрили. У них было меньше всего голосов академиков еще при выдвижении.
По данным РБК и «Дождя», фаворит на выборах — Владислав Панченко. Его связывают со старшим братом акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука, президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.