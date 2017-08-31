Для повышения явки на выборах президента предложили использовать мемы и конкурс селфи

Ведомости
06:01, 31 августа 2017
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Победившая в конкурсе Центризбиркома на информационное сопровождение выборов президента «ИМА-консалтинг» предложила активнее работать с соцсетями. Об этом со ссылкой на текст конкурсной заявки пишут «Ведомости».

Для повышения явки предложено использовать мемы (приведен пример: «Куда ушел Малахов? На выборы») и флешмобы. За лучшее селфи на избирательном участке компания предложила давать грамоты ЦИК. Символом избирательной кампании 2018 года «ИМА-консалтинг» предложила сделать число 18 с восьмеркой, стилизованной под песочные часы.

При этом, как отмечают «Ведомости», в компании «трезво оценивают риски» предстоящих выборов, так как граждане не верят, что от их мнения что-то зависит. Поэтому избирателям будут объяснять, что вместе с президентом они выбирают будущее всей страны, напоминать о семейных ценностях, а также гарантировать информационную защищенность выборов.

Гендиректор «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов заявил изданию, что готовой концепции у компании пока нет, потому что различные варианты должен проверить ЦИК.

Ранее сообщалось, что отдельной цифровой стратегией на предстоящих выборах может заняться Mail.Ru Group, но в «ИМА-консалтинг» заверили, что этого не планируется.
«ИМА-консалтинг» уже занималась поддержкой выборов в 2007–2008 годах. Тогда для популяризации выборов предлагалось использовать слоганы «Найди время выбрать будущее», «Голосует вся Россия», «Голосуй, не комплексуй!» и другие.

Выборы президента в 2018 году

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