Apple покажет новые айфоны 12 сентября
Корпорация Apple разослала журналистам приглашения на мероприятие, на котором предположительно покажут новые модели айфонов. Презентация пройдет в театре имени Стива Джобса, который построили рядом с новой штаб-квартирой Apple в Купертино.
BREAKING: Apple announces event for September 12. https://t.co/jn8limUSe7 pic.twitter.com/j4AHGp8w7j— CNBC Now (@CNBCnow) August 31, 2017
Сама Apple не раскрывает заранее, чему посвящено мероприятие. На приглашении лишь написано: «Увидимся на нашей территории». Однако в сентябре корпорация обычно представляет новые модели айфонов.
СМИ ожидают, что в этом году будет, в частности, показан iPhone 8 — модель без кнопки «Домой» и с экраном, занимающим почти всю переднюю панель. Также ожидается, что Apple представит обновленные версии iPhone 7 и 7 Plus.