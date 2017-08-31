Apple покажет новые айфоны 12 сентября

Корпорация Apple разослала журналистам приглашения на мероприятие, на котором предположительно покажут новые модели айфонов. Презентация пройдет в театре имени Стива Джобса, который построили рядом с новой штаб-квартирой Apple в Купертино.

Сама Apple не раскрывает заранее, чему посвящено мероприятие. На приглашении лишь написано: «Увидимся на нашей территории». Однако в сентябре корпорация обычно представляет новые модели айфонов.

СМИ ожидают, что в этом году будет, в частности, показан iPhone 8 — модель без кнопки «Домой» и с экраном, занимающим почти всю переднюю панель. Также ожидается, что Apple представит обновленные версии iPhone 7 и 7 Plus.