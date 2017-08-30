«Я этого не видел и не хочу видеть». Песков ответил на вопрос про расследование ФБК о его сыне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о материале Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о его сыне Николае Чоулзе. Об этом сообщает РБК.

Песков рассказал, что был в отпуске и не пользовался интернетом, поэтому расследование не видел и видеть не хочет.