«Я этого не видел и не хочу видеть». Песков ответил на вопрос про расследование ФБК о его сыне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о материале Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о его сыне Николае Чоулзе. Об этом сообщает РБК.
Песков рассказал, что был в отпуске и не пользовался интернетом, поэтому расследование не видел и видеть не хочет.
«Семью свою ни с кем не намерен обсуждать», — пояснил Песков, хотя ранее он несколько раз отвечал на вопросы о своей дочери Елизавете.
17 августа ФБК опубликовал пост о старшем сыне Пескова, которого зовут Николай Чоулз (он взял фамилию отчима). Чоулз жил в Англии 10 лет и вернулся в Россию в 2011–2012 годах. Как рассказал основатель ФБК Алексей Навальный, Чоулза судили в Англии за два нападения и грабеж, более года он провел в тюрьме.
Как указывал ФБК, Чоулз не оплачивал алименты в России, у него было 116 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.
Навальный приложил фотографии из соцсетей, где Чоулз ездит на люксовых автомобилях и летает на частных самолетах. Сыну Пескова принадлежит квартира в Москве площадью 110 квадратных метров стоимостью «миллионов 25-30». Сам Чоулз сказал ФБК, что нигде не работает.
Большинство этих данных были в статье Сергея Канева, опубликованной в ноябре 2016 года в издании The Insider.