Умара Джабраилова, устроившего стрельбу в отеле, отпустили под подписку о невыезде

Бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство «Москва».

Его задержали в ночь на 30 августа в московском отеле Four Seasons, находящемся на Охотном ряду. Охранники отеля якобы увидели Джабраилова в лифте с пистолетом.

Как писал связанный с «Лайфом» канал Mash, Джабраилов начал стрелять в номере после того, как заказанный им ужин принесла уборщица, а не официант. Бывший сенатор стрелял из наградного пистолета, никто не пострадал. Полицейские обнаружили на потолке несколько дыр от пуль.

По словам источника РБК, Джабраилов, увидев полицейских, заявил: «Без боя не сдамся». По данным «Московского комсомольца», сотрудники МВД уговорили его положить пистолет на пол. Джабраилова доставили в ОВД «Китай-город» и завели дело о хулиганстве.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, Джабраилов был пьян или находился под действием наркотиков. «Покажет экспертиза», — пояснил собеседник агентства. РБК и РИА Новости сообщают, что в номере отеля нашли «белый порошок».