Умара Джабраилова, устроившего стрельбу в отеле, отпустили под подписку о невыезде

Агентство «Москва»
14:46, 30 августа 2017
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Бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство «Москва».

Его задержали в ночь на 30 августа в московском отеле Four Seasons, находящемся на Охотном ряду. Охранники отеля якобы увидели Джабраилова в лифте с пистолетом.

Как писал связанный с «Лайфом» канал Mash, Джабраилов начал стрелять в номере после того, как заказанный им ужин принесла уборщица, а не официант. Бывший сенатор стрелял из наградного пистолета, никто не пострадал. Полицейские обнаружили на потолке несколько дыр от пуль.

По словам источника РБК, Джабраилов, увидев полицейских, заявил: «Без боя не сдамся». По данным «Московского комсомольца», сотрудники МВД уговорили его положить пистолет на пол. Джабраилова доставили в ОВД «Китай-город» и завели дело о хулиганстве.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, Джабраилов был пьян или находился под действием наркотиков. «Покажет экспертиза», — пояснил собеседник агентства. РБК и РИА Новости сообщают, что в номере отеля нашли «белый порошок».

Джабраилов занимался строительным и гостиничным бизнесом, он основал ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».
В 2000 году он участвовал в выборах президента и занял последнее место, набрав 0,08% голосов. В 2004–2009 годах Джабраилов был сенатором от Чечни, входил в состав комитета по международным делам.
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