«Коммерсант» узнал о подготовке «крупнейшей реформы» российского авиастроения

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в ближайшее время приступит к проведению крупнейшей реформы отрасли, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в руководстве предприятий ОАК, в Минпромторге и аппарате правительства.

В рамках реформы, по данным собеседников издания, ОАК, «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и корпорация «Иркут» будут объединены в одно юридическое лицо. Новая структура, в числе прочего, возьмет на себя функцию управления гражданскими программами ОАК.

Создание такого единого юридического лица, отметил один из источников «Коммерсанта», означает, что корпорация в условиях сокращения государственного оборонного заказа делает ставку на развитие гражданских самолетов.

Другие собеседники издания указали, что реформа ОАК будет проводиться по модели, ранее успешно опробованной европейским концерном Airbus. В результате реформы, отметили они, Airbus удалось оптимизировать управленческую структуру и снизить издержки.

По оценкам представителей отрасли, объединение ОАК с «Иркутом» и ГСС позволит сэкономить около 50 миллиардов рублей.

Планируется, что в рамках реформы к 2022 году «Иркут» фактически отойдет от реализации военных программ, сконцентрировавшись исключительно на производстве самолетов типа МС-21. Частью семейства MC-21 станут самолеты SSJ-100, которые производит ГСС.

Реформа будет сопровождаться кадровыми перестановками. Так, президент ОАК Юрий Слюсарь на переходный период также возглавит «Иркут», сменив на этом посту многолетнего руководителя корпорации Олега Демченко. В ГСС также сменится руководитель. Владислава Масалова во главе компании сменит гендиректор «Ильюшин Финанс Ко» Александр Рубцов

В других дивизионах ОАК преобразования будут менее радикальными, пишет «Коммерсант». В частности, в военном дивизионе будет сформировано объединенное конструкторское бюро, а в транспортном — компании «Ил» передадут площадки для серийного производства самолетов в Ульяновске и Воронеже.