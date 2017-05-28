Российский МС-21 совершил первый испытательный полет

Российский лайнер МС-21, предназначенный для ближне- и среднемагистральных рейсов, выполнил первый испытательный полет в Иркутске. По словам источника ТАСС в корпорации «Иркут», полет прошел нормально.

ВЗЛЁТ МС 21 Mihail Nixon

Видео первого полёта МС-21 в Иркутске RT на русском

В полете пассажирский лайнер сопровождали штурмовики Як-130. Ранее МС-21 уже выполнил испытательную рулежку и пробежку по взлетно-посадочной полосе.

Корпорация «Иркут» рассказала, что полет продолжался 30 минут на высоте 1000 метров. В ходе испытаний самолет проверили на устойчивость и управляемость.