Российский МС-21 совершил первый испытательный полет
Российский лайнер МС-21, предназначенный для ближне- и среднемагистральных рейсов, выполнил первый испытательный полет в Иркутске. По словам источника ТАСС в корпорации «Иркут», полет прошел нормально.
В полете пассажирский лайнер сопровождали штурмовики Як-130. Ранее МС-21 уже выполнил испытательную рулежку и пробежку по взлетно-посадочной полосе.
Летаем) pic.twitter.com/MAJdlwRCD9— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 28, 2017
Корпорация «Иркут» рассказала, что полет продолжался 30 минут на высоте 1000 метров. В ходе испытаний самолет проверили на устойчивость и управляемость.
МС-21 должен стать первым ближне- и среднемагистральным самолетом российского производства. По дальности полета и количеству посадочных мест он превосходит уже выпускаемый Sukhoi Superjet 100.
Первым заказчиком нового самолета стал «Аэрофлот», который планирует закупить 50 МС-21. Всего на новый лайнер заключены 185 твердых контрактов, общий портфель заказов — 285 машин. Ожидается, что первые машины будут поставлены в эксплуатацию в 2019 году.