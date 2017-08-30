1 сентября обращение Путина к школьникам покажут по всей стране

Открытый урок, который президент РФ Владимир Путин проведет в одной из школ в Ярославле 1 сентября, будет транслироваться в учебных заведениях по всей стране.

Трансляция из Ярославля, сообщили челябинскому изданию 74.ru в региональном отделении «Ростелекома», будет организована в 24 городах России: Белгороде, Великом Новгороде, Екатеринбурге, Новоуральске, Гурьевске Калининградской области, Кирове, Майкопе, Перми, Петрозаводске, Рязани, Саранске, Саратове, Севастополе, Ставрополе, Томске, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске, Находке, Полярном Мурманской области, Дербенте, Ростове-на-Дону, Челябинске, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

В Челябинске видеотрансляция будет организована в новом образовательном центре в «Парковом» — самой большой средней школе на Южном Урале. В региональном «Ростелекоме» также сообщили, что школьники смогут не только посмотреть открытый урок Путина, но и задать президенту вопросы по видеомосту.

О трансляции обращения Путина также сообщает петербургская «Фонтанка». По данным издания, в школы города из Москвы поступило распоряжение 1 сентября собрать школьников к 09:00 в актовых залах для просмотра трансляции «всероссийского открытого урока профессиональной навигации „ПроеКТОриЯ“» из Ярославля.

«Фонтанка» сообщает, что подключиться к трансляции рекомендовано всем петербургским школам, имеющим такую техническую возможность (т.е. практически всем в городе).

В одной из школ Петербурга - физико-математическом лицее № 30 — будет организован видеомост с Ярославлем.

Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ», сообщается на сайте департамента образования Ярославской области, будет проходить с 09:00 до 15:00 мск с перерывом на обед. С 20-минутными лекциями перед школьниками, в числе прочих, выступят президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, глава «РЖД» Олег Белозеров и гендиректор концерна «Алмаз — Антей» Ян Новиков.

На 14:00–14:30 в расписании стоит некая «Главная лекция», без указания имени лектора. «Фонтанка» предполагает, что речь идет о выступлении Путина.

Трансляция открытого урока, помимо прочего, будет организована на сайте «ПроеКТОриЯ», а также на страницах проекта в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».