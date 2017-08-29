Российская таможня вычислила 29 компаний, поставлявших санкционные продукты через Белоруссию

Федеральная таможенная служба вычислила 29 российских компаний, которые массово поставляли в страну санкционные продукты через Белоруссию. Об этом со ссылкой на неназванные источники в службе пишет РБК.

Официально ФТС рассказала изданию только о «различных мерах по ограничению ввоза запрещенной продукции», но источник РБК замечает, что служба намерена через Центробанк запретить компаниям из «черного списка» внешнеэкономическую деятельность с белорусскими партнерами.

Помимо этого Росаккредитация после получения данных от ФТС отозвала лицензии у трех российских лабораторий, которые выдали разрешительные документы на продукцию этих компаний.

По информации издания, с 2015 года эти 29 компаний только за плодоовощную продукцию перевели в Белоруссию почти 126 миллионов долларов.