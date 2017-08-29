Российская таможня вычислила 29 компаний, поставлявших санкционные продукты через Белоруссию

РБК
05:39, 29 августа 2017
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Федеральная таможенная служба вычислила 29 российских компаний, которые массово поставляли в страну санкционные продукты через Белоруссию. Об этом со ссылкой на неназванные источники в службе пишет РБК.

Официально ФТС рассказала изданию только о «различных мерах по ограничению ввоза запрещенной продукции», но источник РБК замечает, что служба намерена через Центробанк запретить компаниям из «черного списка» внешнеэкономическую деятельность с белорусскими партнерами.

Помимо этого Росаккредитация после получения данных от ФТС отозвала лицензии у трех российских лабораторий, которые выдали разрешительные документы на продукцию этих компаний.

По информации издания, с 2015 года эти 29 компаний только за плодоовощную продукцию перевели в Белоруссию почти 126 миллионов долларов.

В августе 2015 года российский президент Владимир Путин запретил ввозить овощи, фрукты и мясо из ряда западных стран. За это время (по состоянию на 28 августа 2017 года) Россельхознадзор задержал и уничтожил более 17 тысяч тонн растительной продукции, задержано более 600 тонн мяса и сыра.

Российское продуктовое эмбарго

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