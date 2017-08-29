Победительница US Open впервые за 12 лет вылетела с турнира в первом круге. Анжелик Кербер проиграла 45-й ракетке мира

Открытый чемпионат США
20:34, 29 августа 2017
Надежный источник

Немецкая теннисистка, шестая ракета мира Анжелик Кербер проиграла в первом туре Открытого чемпионата США 19-летней японке Наоми Осаке. В прошлом году Кербер выиграла турнир.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:1.

Для Осаки, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 45-е место, это первая победа над соперником из первой десятки. 

Кербер стала первой за 12 лет и второй в истории чемпионкой US Open, которая вылетела в следующем году в первом туре. В 2005 году это произошло с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Сообщается, что после проигрыша Кербер вылетит из первой десятки рейтинга.

29-летняя Анжелик Кербер в 2016 году выиграла открытые чемпионаты США и Австралии и на некоторое время стала первой ракеткой мира. На момент матча с Осакой в рейтинге теннисисток она находилась на шестом месте.
Наоми Осака участвует в турнирах Большого шлема с 2015 года. Дальше третьего раунда ей пока пройти не удавалось.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Санация банка «Открытие»

    • Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме