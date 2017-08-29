Победительница US Open впервые за 12 лет вылетела с турнира в первом круге. Анжелик Кербер проиграла 45-й ракетке мира

Немецкая теннисистка, шестая ракета мира Анжелик Кербер проиграла в первом туре Открытого чемпионата США 19-летней японке Наоми Осаке. В прошлом году Кербер выиграла турнир.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:1.

Для Осаки, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 45-е место, это первая победа над соперником из первой десятки.

Кербер стала первой за 12 лет и второй в истории чемпионкой US Open, которая вылетела в следующем году в первом туре. В 2005 году это произошло с россиянкой Светланой Кузнецовой.

UPSET ALERT:@Naomi_Osaka_ takes out defending #USOpen champion, 6th seed Angie Kerber.



Did you see that one coming?! pic.twitter.com/dtCQifGR3L — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2017

Сообщается, что после проигрыша Кербер вылетит из первой десятки рейтинга.