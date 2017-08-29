Мария Шарапова обыграла вторую ракетку мира Симону Халеп на US Open

Россиянка Мария Шарапова в первом круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open) обыграла вторую ракетку мира Симону Халеп из Румынии. Матч, длившийся более 2,5 часа, завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

«Как я смогу уснуть после такого», — написала Шарапова после матча в своем твитере.