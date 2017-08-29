Мария Шарапова обыграла вторую ракетку мира Симону Халеп на US Open
Россиянка Мария Шарапова в первом круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open) обыграла вторую ракетку мира Симону Халеп из Румынии. Матч, длившийся более 2,5 часа, завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:3.
«Как я смогу уснуть после такого», — написала Шарапова после матча в своем твитере.
New York, WOW!! How can I sleep after this! @usopen pic.twitter.com/mtIbMEW24f— Maria Sharapova (@MariaSharapova) August 29, 2017
US Open — первый турнир «Большого шлема», в котором Мария Шарапова принимает участие после дисквалификации из-за употребления мельдония, входящего в список запрещенных препаратов.
Шарапова призналась, что принимала мельдоний в марте 2016 года. По словам теннисистки, она не знала, что этот препарат запрещен с 1 января 2016 года. Спортсменка была дисквалифицирована на один год и три месяца.
Первым турниром «Большого шлема», в котором Шарапова планировала принять участие после дисквалификации, был «Роллан Гаррос». Однако организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису отказались дать Шараповой специальное приглашение — уайлд-кард, без которого ей пришлось бы проходить квалификационный раунд. В итоге от участия в «Роллан Гаррос» Шарапова отказалась, а в следующем турнире «Большого шлема» — Уимблдоне — не стала принимать участие из-за травмы.
Симона Халеп в случае победы на US Open могла занять первое место в рейтинге WTA. Американка Серена Уильямс, возглавляющая этот рейтинг на протяжении последних нескольких лет, ждет ребенка и пропускает сезон.