Алексашенко рассказал о нескольких случаях досмотра и изъятия вещей на российской таможне

Экономист Сергей Алексашенко рассказал, что при пересечении российской границы его неоднократно досматривали таможенники, которые «несколько раз составляли описи» изъятых вещей. Об этом он заявил в эфире передачи «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» 29 августа.

«Один раз я спросил: „Вы скажите, чего вы ищете. Может, я помогу найти“. Таможенник ответил, что был сигнал из дружественной спецслужбы, что вы везете большую сумму денег», — рассказал экономист.

Он добавил, что после отъезда на постоянное жительство в США в 2013 году его стали значительно чаще проверять российские таможенники.

Алексашенко отказался комментировать возможное возбуждение против него уголовного дела из-за попытки вывоза государственных наград. Он напомнил, что все сказанное может быть затем использовано против него. Пока Алексашенко не намерен возвращаться в Россию.

Адвокаты экономиста, по его словам, до сих пор пытаются выяснить, было ли дело на самом деле возбуждено.