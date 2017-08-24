На Сергея Алексашенко завели уголовное дело за попытку вывезти ордена из России. Или нет

Вечером 23 августа «Московский комсомолец» и «Интерфакс» сообщили, что на бывшего замминистра финансов РФ Сергея Алексашенко завели уголовное дело за контрабанду: Алексашенко якобы пытался вывезти из России несколько раритетных советских орденов. Сам Алексашенко, а также представители двух аэропортов, в котором мог произойти инцидент, говорят, что ничего об этом не знают. «Медуза» рассказывает, что известно об этой парадоксальной ситуации.

23 августа «Московский комсомолец» сообщил о возбуждении уголовного дела против бывшего замминистра финансов и бывшего зампреда Центробанка Сергея Алексашенко. Со ссылкой на пресс-службу Домодедовской таможни издание рассказало, что несколько дней назад 57-летнего Алексашенко задержали в аэропорту «Домодедово» при попытке вывезти государственные награды в США. Якобы при вылете из Москвы таможенники остановили Алексашенко, который прошел через «зеленый коридор» и ничего не задекларировал. По данным «МК», при осмотре инспектор нашел в сумке Алексашенко семь орденов. Представитель таможни объяснил изданию: «Пассажир заявил, что вывозит награды как часть личной коллекции на место постоянного жительства в США. Мужчина пояснил, что ордена приобретал ранее в Москве и Киеве. Разрешительных документов на вывоз государственных наград пассажир не имел».

После изъятия орденов Алексашенко отпустили, и он улетел из России. Проведенная экспертиза оценила их общую стоимость в 760 тысяч рублей. По данным издания, Алексашенко пытался вывезти из России два Ордена Славы 2-й и 3-й степени (1943 года), два Ордена Красного Знамени СССР (1938 года) и копии орденов Трудового Красного Знамени нескольких союзных республик, сделанных в 1920-х. «МК» сообщил, что в отношении Алексашенко возбудили уголовное дело за контрабанду культурных ценностей — ему может грозить лишение свободы сроком до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

В публикации «МК» также было выложено видео, на котором сотрудники таможни демонстрируют якобы изъятые у Алексашенко ордена. В ролике они достают из коробки семь орденов и упоминают пассажира, не называя имен, который летел из Москвы в Вашингтон через Мюнхен. При этом лиц сотрудников таможни и каких-либо документов на видео нет.

Чуть позже «Интерфакс» сообщил об уголовном деле против бывшего замминистра финансов, которое было возбуждено 23 августа. Агентство ссылалось на собственные неназванные источники.

В таможне не подтверждают возбуждение уголовного дела. Начальник Домодедовской таможни Александр Берзан сообщил, что не располагает информацией о задержании Сергея Алексашенко. «Такую информацию мы не давали. Может, кто-то другой [его] задерживал», — предположил он. «Медузе» в пресс-службе Домодедовской таможни также заявили, что не давали «Московскому комсомольцу» информацию об Алексашенко: «Мы не знаем, откуда они взяли это». От дальнейших комментариев в ведомстве отказались.

Алексашенко утверждает, что узнал об уголовном деле из СМИ. Он пояснил, что не задержан и уехал из России еще две недели назад — причем не из Домодедово, а из Шереметьево. При этом в Шереметьевской таможне «Медузе» также заявили, что подобных ситуаций у них в последнее время не происходило и про дело против Алексашенко они ничего не знают. Сам Алексашенко разговаривать с «Медузой» отказался; «Дождю» он сказал, что в ситуации пытается разобраться его адвокат.

Сергей Алексашенко в 1990-х был заместителем министра финансов и зампредседателя Центробанка. Позже Алексашенко занимался бизнесом и был директором по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики, а также руководил московским отделением банка Merrill Lynch. Алексашенко состоял в совете директоров «Аэрофлота» и Объединенной зерновой компании, однако в 2012–2013 годах покинул их; сам бывший чиновник утверждал, что переизбраться в совет директоров «Аэрофлота» ему не позволили российские власти. В октябре 2013-го он покинул Россию и переехал в США для стажировки в Университете Джорджтауна. Алексашенко называл себя «беженцем» и говорил, что уехал, потому что в России у него появились «серьезные ограничения возможности работать». Уже после отъезда Алексашенко исключили из комиссии при «Открытом правительстве» вместе с бывшим главой Российской экономической школы Сергеем Гуриевым, также уехавшим из России. Гуриев свой отъезд объяснял тем, что опасался преследования по «делу экспертов», связанному с «ЮКОСом»

И до, и после отъезда из России Алексашенко критически высказывался о российских властях. Так, вместе с Борисом Немцовым он является одним из соавторов доклада «Путин. Война». Алексашенко написал главу о влиянии конфликта в Донбассе для экономики России.

Ранее по той же статье объявили в розыск бывшего вице-премьера Альфреда Коха. В 2013 году таможенники нашли у него «подозрительную» картину, которую он вез из России в Германию. По словам Коха, картину купила его жена в конце 1990-х годов за небольшую сумму. В документах на картину говорилось, что ее автор — советский реалист Исаак Бродский, однако все знакомые эксперты говорили Коху и супруге, что картина — подделка. Первая экспертиза также показала, что картина является подделкой, но в апреле 2014 года на Коха завели уголовное дело о контрабанде. Тогда же была назначена новая экспертиза, которая показала, что это подлинник. В сентябре 2015-го Коху предъявили обвинение в контрабанде; чуть позже его объявили в федеральный розыск. В апреле 2017-го стало известно, что Интерпол отказался объявить Коха в международный розыск. Кох утверждал, что его преследование носит исключительно политический характер.